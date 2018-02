Egy olvasónk hívta fel arra a figyelmünket, hogy Horváth Csaba, az MSZP fővárosi közgyűlési frakcióvezetője egy meglehetősen tapintatlan bejegyzést osztott meg Facebookján, amit hamar le is törölt, de előlünk nem sikerült elrejtenie.

Ma reggel ismét nem közlekedett a 2-es metró egy bizonyos szakaszon, amit Horváth Csaba gyorsan kommentált is saját Facebook-oldalán, mégpedig olyan módon, hogy megosztott egy hvg.hu cikket ami a következő címet viselte: “A csütörtök reggel is metrókáosszal indult” - utalva ezzel arra, hogy a tegnapi napon is leállt a 2-es metró a vonal egy részén.

Horváth a megosztása fölé pedig a következő szöveget biggyesztette: “Elmúlt 8 év vagy Soros hiba?”. A fővárosi MSZP frontembere jobban tette volna, ha pusztán a kampánycéloktól elvakultan nem csípőből tüzel, és el is olvassa a cikket, amit megosztott. Nem lett volna nehéz feladat, hiszen címmel együtt körülbelül ezer karaktert számlál, de még csak a végéig se kellett volna eljutnia, ugyanis már az egymondatos lead is így szól: “Megint a 2-es vonalon állt le a közlekedés, gázolás történt”. Szóval trehányságából kifolyólag Horváth Csabának sikerült egy életveszélyes sérülést okozó, gázolásos baleseten viccelődnie.

Egy kommentelő gyorsan fel is hívta Horváth figyelmét újabb baklövésére, mire a frakcióvezető levette a posztot, de még előtte egy olvasónk screenshotot készített róla, és elküldte nekünk, amit ezúton is köszönünk neki.

Pont e héten elevenítettük fel Horváth Csaba évek során összegyűlt melléfogásait a “dunagúttól” kezdve a metrópótláson át, a jelenleg is zajló metró akadálymentesítési álproblémázásig. E történetek jó része kifejezetten szórakoztató, de ez a mai mélyen lesújtó és szomorú.

Borítófotó: Szigetváry Zsolt/MTI