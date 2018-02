Hátha nem mondunk hülyeséget, mert ugye amiről most Horváth Csaba MSZP-s fővárosi képviselő - a többi baloldali mamutpárttal karöltve (DK, Együtt, LMP, Momentum, Párbeszéd, MLP és Moma) - népszavazást indítványozott, az meglehetősen szakmai kérdés.

A népszavazási kérdés egyébként így szól: “akarja-e Ön, hogy a 2017-2020 között történő budapesti M3-as metróvonal felújításával egyidejűleg valósuljon meg ezen metróvonal valamennyi megállójának teljes értékű akadálymentesítése, az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározottak szerint?”.

Az a fránya szakma...

Ezzel kapcsolatban Tarlós István főpolgármester már kifejtette, hogy a “teljes értékű akadálymentesítés” nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden megállóban liftek lesznek. A közelgő választásokkal magyarázható indokolatlan baloldali népért aggódás szülte magyarázatokkal szemben, Tarlós nem cinikusan tojik a mozgássérültekre. Ahogy a Magyar Mérnöki Kamara lapjában, a Mérnök Újságban is olvashattunk: A liftek megépítése “még a 4-es metrónál – ahol az akadálymentesítés tervezési diszpozíció volt – is nehezen volt teljesíthető, de egy több évtizede működő vonalon utólagos megvalósítása számos akadályba ütközik, amelyek pénzzel nem is oldhatók meg. Gyakorlati tapasztalat ugyanis, hogy egy megépített szerkezet megbontása mindig kockázatos”. Hiába követelőzött tehát több ellenzéki - például Gy. Németh Erzsébet (DK), vagy Csárdi Antal (LMP) -, miszerint: még húszmilliárd forintból megoldható lenne a probléma. Legalábbis nem liftekkel, de ahogy Tarlós is kifejtette már: lesz erre más megoldás.

Az ellenzéki aláírásgyűjtésre Kocsis Máté a VIII. kerület fideszes polgármestere is reagált. Közleményében azt írta, a baloldali pártok "becsapják és heccelik a budapestieket egy olyan ügyben, amellyel városvezetésük és kormányzásuk idején maguk nem foglalkoztak. Horváth Csaba, Hagyó Miklós, Gy. Németh Erzsébet és Demszky Gábor a kisujját sem mozdította a 3-as metró felújításával kapcsolatban, hagyták teljesen lepusztulni a fővárosi tömegközlekedést, és a 2-es metró akadálymentesítését sem végezték el". Horváth Csabának a főpolgármester sem kegyelmezett, hiszen emlékeztetett arra, hogy Horváth a 2-es metró felújításának idején főpolgármester-helyettes volt és akkor az állomások 10 százalékát akadálymentesítették. „Ez az aggodalmaskodás akkor is eszébe juthatott volna” - pörkölt oda Tarlós.

Horváth Csaba, a siker záloga

És tényleg! Az, hogy Horváth Csaba az élharcosa ennek a legújabb ügynek is, most sem ígér sok jót. Mármint nekik. Az MSZP örök fővárosi üdvöskéje sokszor saját magának sem kegyelmez. Elég csak visszaemlékeznünk arra az esetre, amikor nem tudta elmagyarázni, hogy mi a baj a 3-as metró pótlásával. De találhatunk a kissé távolabbi múltban is szórakoztató melléfogásokat Horváth Csabától. Ilyen volt például az ingyen BKV ötlete, a “Dunagútról” nem is beszélve, aminek a lényege az lett volna, hogy a túlterhelt budapesti rakpartokat bevezessék a Duna alá, és ezzel létrejöjjön egy észak-déli alagút a folyó alatt.

Bezzeg a fejlett nyugaton

Ha már többször is emlegettük a szakmát, jöjjön két példa, hogy állnak az akadálymentesítéssel a fejlett nyugaton. A londoni metrohálózat 270 állomásból mindössze 50 teljesen akadálymentesített. A franciák viszont még ezt is képesek alulmúlni. Náluk ugyanez az arány 303/9.

Borítófotó: Horváth Csaba, MTI Fotó: Szigetváry Zsolt