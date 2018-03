Terjedelmes írást közölt a Promenad.hu Baranyi Máriáról, aki Horn Gyula titkárságvezetője volt, most pedig Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely újdonsült “független” polgármesterének kabinetvezetője lesz.

A portál többek közt arról ír, hogy Baranyi rajongott a pufajkás, kommunista múltú miniszterelnökért, valamint, hogy nyilvánosan dicsérte a Kádár-korszakot és annak politikáját. A legaggasztóbb mégis az, hogy mekkora hatással volt Horn Gyulára annak idején.

1995-ben Horn Gyula a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkárává nevezte ki. A hivatal sajtótitkára Hajdú András blogbejegyzésében arról panaszkodott, Horn Gyulához csak „a titkárságát egomániásan vezető Baranyi Mária jóindulatával” lehetett bejutni. “Nem hallgatott ránk. Pontosabban: nem ránk hallgatott, hanem titkárságvezetőjére; a nő fanatikus híve – sőt hívője – volt Hornnak. Az eredmény ismert” - írja Hajdú Baranyi és Horn Kapcsolatáról.

Mint ahogy feltételezhetően annak is meglesz az eredménye, hogy a Horn Gyulát is erősen befolyásoló Baranyi Mária most Márki-Zay szolgálatába szegődött. A polgári-keresztény értékek érvényre juttatását mindenesetre ne a kádárista szürke eminenciásoktól várjuk!

