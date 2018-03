Biztató, hogy a magyar családok több gyermekre vágynak, ezért tartja jó ötletnek Hollik István a családtámogatást a népességfogyás megfékezésére, ahelyett, hogy bevándorlókat fogadnának be, akár a belvárosba is. A Fidesz-KDNP Budapest 1-es számú választókerületének egyéni jelöltjével beszélgettünk a választás tétjéről, családról, a bevándorlás kihívására adandó keresztény válaszról, meg persze arról is, milyen tervei vannak a történelmi belvárossal.