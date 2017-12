Tényleges gazdasági hatással csak azok az európai uniós pénzek járnak, amelyek “be is kerülnek” a gazdaságba - derül ki a Portfolio.hu legfrissebb elemzéséből.

A jegybank és a piac is 3,9 százalékos növekedést vár a magyar gazdaságtól az év egészére. Ekkora dinamikára az elmúlt évtizedben csak egyszer volt példa, indokolt tehát az év végi pezsgőbontás - olvasható a Portfolio.hu legfrissebb elemzésében, miszerint a lendület azoknak a magyar cégeknek köszönhető, amelyek a banki hitelekből gazdálkodtak, és helyesen használták fel az uniós forrásokat.

Az összefoglalóból kiderül az is, az adózásban és a finanszírozásban is előrelépést hozott 2017 a vállalatoknak, mert a társasági adó egységesen 9 százalékra csökkent, és az az MNB Növekedési Hitelprogramjának márciusi lefújása ellenére pedig inkább magasabb fokozatra kapcsolt, minthogy kifulladt volna a banki hitelezés.

A tavalyi évet jócskán lehúzta még, hogy véget ért az előző uniós ciklus pénzeinek kifizetése, az új pedig döcögősen indult el, így a beruházások mélyrepülést mutattak - világít rá a Portfolio.hu cikke. Az elemzés kitér arra is, hogy a GDP-arányos beruházási ráta 22 százalékra tudott visszakapaszkodni.

Miközben idén az EU-s kifizetések akár 2500 milliárd forint fölé is emelkedhetnek, tényleges gazdasági hatással csak azok a közösségi források járnak, amelyek be is kerülnek a gazdaságba. Az MNB becslései szerint a hivatalos idei kifizetési tervnek (a GDP 7 százalék) csak egy része (hozzávetőleg a GDP 4 százaléka) fejtett ki idén valós gazdaságélénkítő hatást.