Bár a 47 európai ország képviselőivel megtartott rendezvényre meghívták a román állam magas rangú tisztségviselőit is, ők nem mentek el. Megjelent viszont a román Szociáldemokrata Párt színeiben európai parlamenti mandátumot nyert Cătălin Ivan képviselő és Dan Tanasă, Méltóságért Európában Polgári Egyesület vezetője, aki évek óta pereket indít a székelyföldi önkormányzatok jelképhasználata és magyar feliratai miatt. Blogbejegyzésekben provokálja a székelységet,a magyarságot, és visszatérő gondolatmenete, hogy elnyomják a székelyföldi románokat, és egyébként is az autonómiatörekvés nem más, mint a régió Romániából való kiszakítására tett kísérlet.

Most, csütörtökön, nemsokkal a konferencia kezdete után rendőrséget hívott ki Bálványosra.

A sepesiszentgyörgyi Háromszék újság tudósítója szerint délre érkezett ki helyszínelni a rendőrség, és Tanasă, illetve Cătălin Ivan vádjaival találták szembe magukat, akik igen hevesen ócsárolták a szervezőket, hogy eltüntették propagandaanyagukat (amely a románok székelyföldi elnyomását híreszteli - a szerk). Mint elmondták, ők figyelemmel követték, hogy tíz perccel elhelyezésük után eltűnt a kétszáz darab kiadvány, pedig alig öt-hat ember hagyta el a termet.

Tamás Sándor, Kovászna megye RMDSZ-es tanácselnöke próbált gátat vetni vádáradatuknak, ám többször félbeszakították, Cătălin Ivan egyebek mellett azt is a fejéhez vágta, hogy a román állam képviselőjeként miképpen merészel „hazugságokat” népszerűsítő kiadványokat osztogatni – a Székelyföldről szóló füzetekre, illetve a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat éves jelentéseire utalva.

Ez utóbbi szervezetnek a romániai magyar jogsértésekről szóló jelentését be is mutatták a konferencián.

Tamás Sándornak, többszöri megszakítás után sikerült elmondania a rendőröknek, hogy Dan Tanasă nem tagja az ülésező testületnek. Bejelentkezett és jelen lehetett a konferencián, kiadványokkal érkezett, ezért megkérték, hogy tegye le a hasonló dokumentumok mellé. Ő is vett el belőle, és mások is a teremből, a recepción most is megtalálhatóak, tehát nem tűntek el.

Tamás Sándor a Háromszéknek elmondta, az intoleráns viselkedés példája mindaz, ami történt, számítottak provokációra attól a pillanattól, hogy Dan Tanasă és Cătălin Ivan bejelentkezett a rendezvényre. Az ilyen helyzetekhez az elmúlt tíz évben volt alkalmuk hozzászokni, kiváltképp Székelyföldön, a súlyos ebben a kérdésben, hogy bár Dan Tanasă került előtérbe ebben az egész folyamatban, mögötte nagy valószínűséggel egy egész apparátus áll.

Grüman Róbert, a megyei tanács alelnöke hozzátette: a román küldöttség lehetőséget kapott, hogy elmondja álláspontját a kongresszuson, Ludmila Sfirloaganak, a küldöttség vezetőjének, Prahova megyei önkormányzati alelnöknek biztosítani kívánták a felszólalás lehetőségét, szerepelt a programban is, de nem kívánt részt venni a tanácskozáson. A delegációvezető bárkit javasolhatott volna, hogy elmondja a román álláspontot, bármelyik előadásfolyamban, de nem tették meg. „Ők ehelyett ezt választották, idejöttek provokálni, rontani a hangulatot. Valójában magukat mutatják be a nemzetközi meghívottaknak és a sajtónak".

Borítófotó: Dan Tanasă (wikimedia.org)