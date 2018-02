A következő hatvan évben a két legfontosabb munkavállalói készség a kritikus gondolkodás és a kreativitás lesz, mondja Vekerdy. Régóta áltatja azzal rajongótáborát, hogy minden gyerek kreatív, igazi talentum, csak a magyar állami oktatás öli ki belőlük a páratlan tehetséget. Mind költők, zeneszerzők, esetleg pszichológusok lehetnénk, ha nem kellett volna nulladik órára bejárni, és Klári néni nem fegyelmezett volna meg bennünket másodikban.

Vekerdy legutóbb a hétvégi pedagógustüntetést üdvözölte levelében, melyet úgy zárt: „Hitler elfoglalja úgyszólván egész Európát ( Anglia és a semlegesek kivételével), Sztálin elfoglalja a világ egyötödét... De hol vannak ma már? Mit is mond Shelley? Késhet a Tavasz, ha már itt a Tél?”

Miféle valóságérzékelésről árulkodnak ezek a sorok? Ma, 2018-ban, Hitler megnyúlt árnyékától kell rettegni Budapesten? Eszünknél vagyunk, emberek? Mert ha ezt látja a mai magyar valóságnak Vekerdy Tamás, akkor lassan itt lenne az ideje, hogy a pszichológustársadalomból felemeljék a hangjukat a kollégái, és jelezzék, eddig és nem tovább a heti, menetrendszerinti diktatúra-hakninak.

Rég tudjuk, hogy Vekerdy ideája a liberalizmusban fürdöző individuum, ezt a levelében is kifejti:

„Az individualista demokráciák minden meleg- és hideg világháborút megnyertek a rettenetes huszadik században! Népmesei módon győzött a jó! Mert az individuum ki - és felszabadítása óriási erő!"

A száz híres regényben nem tömörítették így a mondanivalót, ahogy Vekerdy summázza a 20. századot. Győzött a jó, és kész. Az általa dicsőített individuum felszabadítása most éppen ott tart, hogy közel száz féle társadalmi nemet különböztetnek meg az individuum felszabadítói. Gyerekeket traumáik gyökerének feltárása helyett visszafordulhatatlanul hormonkezelnek, ha épp kitalálják, hogy ők mégsem lányok, hanem fiúk. Folyik a férfitársadalom kiherélése, az individualista, hitét és értékeit a liberalizmus kenderfüstjében elveszett Nyugat-Európa az őket hitetlen kutyáknak tartó muszlimokat dajkálja.

Ez mind a felszabadított individuumok haladó kultúrharca, a megvalósult „szabad” világ. Csak hát itt van ez az autokratikus magyar kormány, amelyik belefújt a nulllás lisztbe, tiltja a szabadságot az iskolában, ezt hazudják. Nem veszik észre a balliberális veterán aláírogatók, hogy a kész átverés show-ban szerepelnek ’68 óta, mert megkajálták, hogy az indivuduumban van erő, nem a közösségben. Mert szerintük a közösség a birkanyáj, az individuum a csoda. Ezt hazudták nekik, mert tudták, az ateista, nemzeti kultúráját lenéző nárcisztikus embernek ez lesz a drogja. Mennyivel könnyebb így irányítani, mintha erős közösségei lennének, figyelmének és energiáinak nagy részét a közösnek adná. Azt hiszi, autonóm, miközben besétál egy sötét alagútba, amelynek a végét a nihil tábla jelzi.

Vekerdy Tamás – már koránál fogva is – nem képes a rugalmas gondolkodásra, a saját paradigmájának és paranoiájánaka rabja, a köztünk járó parafenomén. Nemzetpusztításnak nevezi a mai magyar oktatást, amelyik kineveli a tantárgyi diákolimpiák érmeseit, és piedesztálja állítja az egyenlősítő finn oktatást, amelyik erre nem képes, mert nekik az erős négyes az ideájuk. Mindenki legyen az, jobb nem kell. Ez is egy út, de beszéljük már meg, hogy kell-e ez nekünk.

Szülők hajbókolnak a kommentekben, és erősödnek meg abban, hogy a gyereket nem kell fegyelmezni, a tanárt nem kell tisztelni, a műveltségre – különösen a nemzetire - ma már nincs szükség. Emberek tömegei kezdik elhinni Vekerdynek, hogy a tanulás felesleges, mert a jó tanulók nem viszik semmire, nagy költőink is bukdácsoltak az iskolában. De kérdezze már meg valaki Vekerdytől, hogy mindenkiből legyen költő? A zoknikötőgépet senki se kezelje? A marhákat senki se gondozza, nem kell angus steak? Miféle kreativitás kell a majdani robotizált gyártósorokon a gombok nyomogatásához? Mekkora félreértés a digitalizációt isteníteni, hiszen minden tudás ott van a neten, miközben emberek tömegeinek veszi majd el a munkáját. De majd írogatnak helyette verseket, mert a kreativitás a fontos, nem az, hogy minél barázdáltabb legyen az agya a gyereknek, hogy életképes legyen a Zuckerbergek által uralt falanszterben. Valaki mondja meg Vekerdynek, hogy a Zuckerberg-galaxis rabszolgái vagyunk már most, már most mindent tud rólunk, és a gyerekeinkre pályázik. Ez a valódi rabszolgaság, ez a való világ.

Vekerdy szerint nemzetpuszítás, ami a magyar iskolákban folyik, pedig ha értene hozzá, látná, hogy oktatás minőségének kínos őrzése folyik az általa népszerűsített elhülyüléssel és a bornírt középszerrel szemben. Miközben Ázsiában tanulnak, mint a güzü, nálunk „élni” akarnak a gimnazisták. Valaki mondja meg nekik, hogy a visszaszámláló közeledik a naphoz, amikor a fél világ kiszolgáltatottjává válik a jól edukált és innovatív kínai expanziónak, labdába sem rúgunk, ha tovább ócsítjuk a közoktatást.

A magyar oktatás egyik ki nem mondott baja, a neveletlen, önfegyelemmel és értékrenddel nem bíró gyerekek tömege. Akiknek az iskola a bandázásról, a kortárs orientációról szól, nem a tanulásról. Vekerdynek többet kellene olvasnia kanadai kollégáját, Máté Gábort, aki világosan leírja, hogy a szabadjára engedett, kötődésekkel nem bíró, motiválatlan gyerekek tönkreteszik az oktatást, ellehetetlenítik a tanár munkáját.

Vekerdy azt hiteti el a szülőkkel, hogy az elvárás erőszak, autokrata személyiség vár csak el teljesítményt a gyerektől, mert ahogy ő fogalmaz: „ A szabadság paradigmája azt mondja a gyereknek: Legyél, aki vagy! Én nem tudom, hogy ki vagy, te se tudod, de együtt figyelünk a finom rezdülésekre, és én a te utadon foglak téged segíteni.”

Hát nem! Nem a finom rezdülésekre kell figyelni, mert nem szerelemben élünk a gyerekeinkkel, hanem felelőséggel tartozunk értük, szabályokat kell nekik tartani, és irányt mutatni, megtanítani, hogy csak a teljesítmény és megfeszülés által ment előre a világ. Különben még mindig ott üldögélnénk a fán.

Támpontokat kell adnunk a gyerekeinknek, hogy megvédjük az értékek relativizálásától, a liberális nihiltől, a népek kohójától, az internacionálé éneklésétől. Meg fogjuk nekik tanítani, hogy létezik eredendően jó és rossz, lehet nyerni és lehet veszíteni, megtanítjuk a kompromisszumot, mert a win-win a píszi világ hazugsága, és azt is, hogy nem vagyunk egyformák, és nem is akarunk azok lenni. Nem akarunk olyan téveszmék világában élni, mint Vekerdy Tamás, és ezt nem is titkoljuk. Elég ebből, elég!

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd