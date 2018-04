A tízéves Nemzeti Tehetség Program keretében az idén több mint hárommilliárd forint jut tehetséggondozásra. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány például a visegrádi országokkal is szorosabb együttműködésen dolgozik.

Varga Teodor Dobronakról, Muravidék egyik kis falujából származik. A Maribori Egyetem Gépészmérnöki Kara mérnöki tervezés mesterszakának abszolvens hallgatója, a Kárpátmedencei Tehetségkutató Alapítvány (KMTA) támogatottja. A mentorprogram keretében más körülmények közt számára elérhetetlen szakmai támogatást kap Palkovics László oktatási államtitkár-gépészmérnöktől. Témája az autonóm autók tervezése: az önvezető járművek külsejét és belső tereit tervezi. Mint mondja, ez ma még kihívás, hiszen szinte elképzelhetetlen távlatokat nyit a lehetőség, hogy az utas lényegében ingázás közben valami egészen mást csináljon, mint a gépkocsit vezesse vagy akár felügyelje. „Sokféle irány van, ráadásul a gépészeti tervezésen túl számos kérdés jogi és etikai természetű” – mondta a Figyelőnek Varga Teodor.

A mentorált projektjében olyan megoldásokat is vizsgáltak, amelyekkel például a járművek üzemanyag-felhasználását is csökkenteni lehet. Mint a Figyelő kérdésére elmondta, a jövőben közéleti szerepvállalását is továbbfejlesztené – otthon ugyanis a maribori hallgatói szervezet tanácsának az elnöke, több hazai és regionális, valamint községi egyesület vezetője vagy aktív közreműködője.

„Szívesen jönnék Magyarországra négy-öt évre, például Győrbe vagy Budapestre, miután megszereztem a mestertervezési képesítésemet, de hosszú távon mindenképpen otthon képzelem el a jövőmet” – fogalmazott a tehetségprogramban részt vevő diák.



Személyes segítség

A KMTA folyamatosan fogad pályázatokat, amelyeket a kuratórium egyedileg bírál el. „Volt olyan pályázónk, akit a jelentkezését követően két évvel választottunk támogatottá, miután folyamatosan frissítette eredményeit, dokumentumait” – mondta Petri László, a KMTA programigazgatója, titkára.

A kiválasztás során az alapítvány minden jelöltnek „utánamegy”, azaz a referenciákat, a beírt adatokat oktatóikon keresztül is ellenőrzik. Aki végül bekerül a programba, annak a kutatási területéhez leginkább passzoló mentort találják meg. A támogatás nem elsősorban anyagi természetű, bár arra is van példa – a források függvényében –, hogy a támogatott ösztöndíjban részesül: az idén nyárig 4 millió forintot fizetnek ki. A legfontosabb, hogy a kedvezményezett valóban jó képességű és szorgalmas legyen.

Elvárják, hogy sportoljon, színházi előadásokon vegyen részt az alapítvány támogatásával. Egy-egy diák esetében évente 1,5-2 millió forinttal számolnak. „Egyszer egy tanulónak, hogy ne kelljen éjszaka dolgoznia az egyetemi tanulmányai mellett, úgy segítettünk, hogy ösztöndíjat adtunk neki, de akkor még nem volt közhasznú az alapítvány, így a pénzt az egyetemén keresztül tudtuk csak odaadni neki, ami szabályzatmódosítást is igényelt. Minden követ megmozgatunk, ha látjuk: van értelme segíteni” – mesélte Petri László. Az egyedi bánásmód tehát a legfontosabb szempont a tehetséggondozásban. A képzéseken túl kapcsolatrendszert, konferenciákon való részvételi lehetőségeket kapnak a mentoráltak.



Nemzetmegtartó célok

Az alapítvány célja a Kárpát-medencében élő 16–30 éves tehetséges fiatalok felkutatása, fejlődési lehetőségeik biztosítása. Közös szellemi és történelmi örökségük támogatása érdekében a térségi információáramlást és az egyetemek közti együttműködést is elősegítik. „Fontosnak tartjuk, hogy egyetlen tehetséges diák se kallódjon el amiatt, mert hátrányos helyzetű. A célunk, hogy az általunk gondozott talentumok a későbbiekben a szülőföldjükre térjenek vissza, ezzel is erősítve a Kárpát-medencei magyarságot” – fogalmazott a programigazgató.

A három esztendeje működő, tevékenységét egyre inkább szélesítő, a múlt évben 50 millió forintból gazdálkodó alapítvány történelmi felekezetekkel, családszervezetekkel, valamint külhoni magyar felsőoktatási intézményekkel, tudományos testületekkel, egyetemekkel és közoktatási intézményekkel is együttműködik. A korábban támogatott diákokkal is tartják a kapcsolatot, tudják, mi történik az életükben. „A jövőben a hazai felsőoktatási intézményekkel szintén tervezünk szorosabb együttműködést, hogy az egyetemek közti kapcsolatokat is előmozdítsuk a Kárpát-medencében” – tette hozzá Petri László.

Eddig összesen 44 diákot (14 középiskolást és 30 felsőoktatásban tanulót) támogattak. Többségük a természettudományokban jeleskedik, 11-en bölcsészek és négyen a művészeti oktatásban vesznek részt. „Fiatal, tehetséges diák képzőművészek bemutatkozását kiállítások szervezésével szélesebb körben segítenénk, a zenészeknek fellépést biztosítanánk – mondta a programigazgató. – Középiskolás programunk keretében Erdélybe vagy Kárpátaljára viszünk ki vegyes csoportokat (különböző iskolákból tíz-tíz főt), hogy ott hasonló korú, 16-18 éves helyi fiatalokkal találkozhassanak.

Az utazásokon 40–70 fő vesz részt egyszerre, átlagosan hat-hét napra szólóan.”

A Nemzeti Teh etség Programnak köszönhetően 2017-ben beindították innovációs projektjüket, melybe a támogatottak közül 11 főt vontak be. A Visegrádi Alap 18 ezer eurós támogatásával ez év januárjától a V4-országokban is elkezdték tehetséggondozó programjukat. „Ennek keretében Budapesten, Pozsonyban és Prágában tartunk majd képzéseket” – tette hozzá Petri László.



Tízéves az NTP

A KMTA tavaly meghívásos pályázaton belül 15 millió forintot kapott a Nemzeti Tehetség Programtól (NTP), s négymilliót az innovációs tenderre. Az Országgyűlés tíz esztendeje, ötpárti konszenzussal fogadta el a programot, amelynek a célkitűzései húszéves időkeretben, kétéves cselekvési projektek végrehajtásával valósulnak meg. Az idén a hazai költségvetési források keretében a Nemzeti Tehetség Programra 3,08 milliárd forint áll rendelkezésre. A forrás alapját a személyi jövedelemadókból erre a célra felajánlott egy százalékok képezik, ezt a kormány az összegyűlt tételhez hasonló összeggel egészíti ki.

A támogatások révén évente több mint 378 ezer tehetséges fiatal vehet részt a kibontakoztatását segítő programokban: 2009–17 között több mint 10 800 projektet dotáltak, az odaítélt összeg pedig összesen közel 15,09 milliárd forint értékű volt. A program támogatottsága sokat nőtt: míg 2010-ben nagyjából ötvenezren ajánlották fel adójuk „második 1 százalékát” tehetséggondozásra, ez a szám 2017-re 350 ezerre emelkedett. Tíz év alatt 15,5 milliárdot fordítottak a projektre, amely 3,5 millió fiatalt érintett. Éppen március közepén tették közzé az új pályázati felhívásokat is, szám szerint 21-et, amelyek az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő weboldalán érhetők el.

A felhívások között megtalálható a rendkívül népszerű Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj kiírása is. A pályázatok beadási határideje: 2018. április 21.