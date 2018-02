A hírt maga Köbli Norbert, a film forgatókönyvírója jelentette be Facebookján.

“Nagyon-nagyon jó hírem van! Most egy hétig elérhető, egyetlen kattintásra megnézhető új filmünk, az Örök tél. Csak klikk a linkre és máris indul a film HD-minőségben, legálisan, külföldről-belföldről egyaránt. Nem szoktam ilyet kérni, de most kérem, hogy osszátok a linket, és ha tetszett a film, ajánljátok családtagoknak, barátoknak, akár ismeretleneknek. Fontos ez a film nekünk, alkotóknak, nagybetűs ügy, és a legnagyobb öröm, ha sokan tudtok róla és sokan megnézitek” - írta Facebookján Köbli.

Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró nem először dolgoznak együtt, korábbi munkáik közül érdemes megemlíteni A berni követet, egy izgalmas és szórakoztató zsánerfilmet, amely annak a két magyar 56-os emigráns fiatalnak a történetét dolgozta fel, akik 1958-ban betörtek a svájci főváros magyar nagykövetségére, ahol túszul ejtik a magyar nagykövetet, hogy információakat szerezzenek a magyarországi kommunista ügynökökről.

A párosnak most egy olyan alkotást köszönhetünk, amely egyszerre mesél el egy szerelmi történetet és mutatja be a Gulág borzalmait. Ide kattintva ön is rögtön megnézheti az Örök telet.

Borítófotó: Gera Marina az Örök tél című film egyik jelenetében