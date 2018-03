Parádés interjút adott a Hír TV-nek Heller Ágnes filozófus, egykori kommunista, majd rendszerellenzéki, majd SZDSZ-támogató, legújabban Jobbik-fan értelmiségi. A saját maga által készített (!) közvélemény-kutatás szerint arra jutott, hogy nem a jobbikos jelölteknek kell a baloldaliak javára visszalépni, hanem épp fordítva, hiszen a jobbikos szimpatizánsok nem szavaznának balos jelöltekre, helyettük inkább a Fideszt támogatnák. Viszont a baloldaliak hetven százaléka szívesen szavazna a Jobbikra a kormányváltás érdekében.

A semmiből előbukkant, és a hódmezővásárhelyi polgármesterválasztást néhány hete megnyert Márki-Zay pont ennek ellenkezőjéről beszélt a minap. Pedig ő is jobbikos szimpatizáns. Már most olyan magabiztossággal osztogatja a feladatokat az országos politikában is, mintha ő lenne a miniszterelnök-jelöltjük. Vonát például rákényszerítené, hogy léptessen gyorsan vissza több jelöltet is a baloldal javára, az ellenzéki siker érdekében.

Ezt a vitát szépen le is folytathatná Heller Ágnessel, kíváncsiak lennénk arra, hogy ki kit is győz meg a végén. Mint az új “demokratikus” jobboldaliak között az szokás.

Időközben azonban Karácsony Gergely sem tett lakatot a szájára. Bár lehet, hogy jobban tenné, ha a kampányban már nem szólalna meg többet. Az MSZP-P miniszterelnök-jelöltje ugyanis kizárta, hogy ha a helyzet úgy hozza, megszavazná Vona Gábort miniszterelnöknek a parlamentben. Inkább Orbán Viktort (!) jelölné ügyvezető miniszterelnöknek, hogy nézze végig, ahogy lebontják alóla a rendszerét. Karácsony azt is ecsetelte, hogy senkinek nem szabad a Jobbikra szavaznia listán, viszont egyéniben mindenkinek a legesélyesebb jelöltet kell támogatnia. Ebből következik, hogy van, ahol a jobbikost... Micsoda, derék, hajlíthatatlan antifasiszta politikus ez a Karácsony!

Az egykori politológus mondandójával azonban nagyon sok gond akad, mintha nem lenne tisztában azzal, mit beszél. Ugyanis már az előző alkotmány szerint sem kellett senkinek kijelölni az ügyvezető miniszterelnököt, mivel az automatikusan az a kormányfő, aki az előző parlamenti ciklusban szolgált. Ő és kormánya ugyanis addig marad hivatalban, amíg az új választások után az új kormány meg nem alakul.

Karácsony akkor is beteg lehetett és hiányzott az egyetemről, amikor azt tanulták, hogy az alkotmányt és a kétharmados jogszabályokat csak kétharmados felhatalmazású többséggel lehet módosítani. Hiába azonban az ellenzék és sajtójának felhevült állapota, nem sok esélyük van a győzelemre, a kétharmados ellenzéki többség pedig leginkább a sci-fi kategóriájába tartozó eshetőség lenne április 8. után. Tehát ennyit “Orbán rendszerének” karácsonyi lebontásáról.

Nem irigylem az ellenzéki szavazókat. Vajon ők mit értenek meg ebből a hatalmas katyvaszból?