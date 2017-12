Az FHB a Takarék Csoport tagjaként egyedülálló részletességgel dolgozza fel a magyarországi lakásárak alakulását. A legfrissebb mérés szerint a lakásárak drágulása tovább folytatódott. Ugyanis az FHB-lakásárindex értéke 242,34-ről 249,30-ra változott 2017 második negyedévére, így az első negyedévhez képest 2,9 százalékos volt az árak emelkedésének szintje nominálisan. A 2014. második negyedéve óta tartó felívelés során az index értéke nominálisan közel 62 százalékkal, míg reál értelemben közel 59 százalékkal emelkedett.

Az elemzésből kiderül az is, hogy a lakásépítések tovább dübörögnek hazánkban, 2017 első három negyedévében több mint 32 százalékkal több építési engedélyt adtak ki, mint az előző azonos időszakában. Sok, az új lakásokat terhelő áfacsökkentést kihasználó fejlesztő megkezdett projektje a végéhez közeledik, ami látszik az épített lakások számának idei évi növekedéséből is, az év első három negyedévében közel 8 ezer lakás készült el, ami 50 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A lakáshitelezés a lakáspiac szempontjából továbbra is kedvezően alakul, a lakosságnak kihelyezett lakáscélú hitelek összege bővült, a kamatok pedig tovább csökkentek - olvasható ki az összefoglalóból, miszerint 2017 első félévében tovább növekedtek a lakásárak Magyarország minden régiójában. A drágulásban ismét a Közép-Magyarország régió áll az élen, itt 2016 átlagos lakásáraihoz képest közel 12 százalékkal emelkedtek az árak. A különböző településtípusok közül továbbra is Budapestet jellemzi a legnagyobb drágulás, de a megyeszékhelyek elmaradása a lakásár-emelkedésben a fővárositól nem jelentős, egyre inkább úgy tűnik, hogy az ország más részeinek is sikerül felvennie a versenyt a lakásárak növekedését illetően. A legkisebb változás a községeket jellemezte, ahol mindössze 1,6 százalékkal mentek fel az árak.

A lakásépítések ugyan dübörögnek, mégis sok a bizonytalanság az újlakás-építések körül. A munkaerőhiány ugyanis jelentősen nehezíti a projektek megvalósulását, ami pedig az építőipari megrendelés-állomány növekedésével csak tovább fokozódhat - teszik hozzá az elemzés készítői.

