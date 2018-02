„Láthatóan továbbra is magas fokozatban zajlik a hatósági nagytakarítás a cégvezetők körében, egy év alatt újabb kisvárosnyi ügyvezető került eltiltásra a cégügyektől” – tájékoztatott Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.

A cégbíróság jellemzően – jogerősen megállapított – ki nem elégített hitelezői követelések és be nem fizetett pénzbírságok esetén tilthat el magánszemélyeket a cégügyektől. Az eltiltott személyek lényegében öt évre eltiltásra kerülnek a cégvezetési, cégképviselői jogkörtől és bizonyos típusú tulajdonosi szerepköröktől is.

Egészen pontosan 41 789-nél jár az eltiltás számláló, és várhatóan a következő években még növekedni is fog, hiszen jóval kisebb az elévülő eltiltások száma, mint az újonnan eltiltott személyek száma. „Az eltiltásokhoz hozzátartozik, hogy sok esetben az eltiltott közvetlen vagy közvetett módon egyéb cégekben is befolyással bír, így egy-egy magánszemély eltiltása egész cégcsoportokat is érinthet” – tette hozzá a szakértő.

A hatósági szigor egyébként ráfér a cégstruktúrára, a végrehajtások, felszámolások, kényszertörlések száma rendkívül magas. A nagytakarítást elősegítendő hatósági eszköztár ráadásul folyamatosan bővül. 2017 júliusa óta például magasabb céltartalékot szükséges képezni az adósnak a felszámolás elején a felszámolás költségeire, valamint 2018 januárjában bevezetésre került az adófizetési biztosíték intézménye.

