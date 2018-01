A közelmúltban zárult éves járműbeszerzési tenderen négy cég kapott megbízást összesen több mint 1000 darab jármű leszállítására. Az ezzel kapcsolatos közleményből kiderült: 700 nyerges vontatót a DAF és a Volvo készíthet el a Waberer’s számára, míg 348 pótkocsi a Kögel és a Schmitz üzemében kerül le a gyártósorról 2018 októberéig.

A tőzsdén is jegyzett cég évről évre fejleszti Európa egyik legfiatalabbnak számító járműparkját, így többek között a szén-dioxid kibocsátás korlátozásával eleget tesz a környezeti fenntarthatóságra törekvés vállalaton belüli igényének is. A cseréken túli rendszeres bővítésnek köszönhetően a vállalat és a nemzetközi fuvarozási üzletág mérete az akvizíciók mellett organikusan is növekszik. A tavalyi Link akvizíciónak köszönhetően immáron nem csak Magyarországon, hanem várhatóan Lengyelországban is. A 2017 szeptemberében kiírt meghívásos pályázatot a következő hetekben szerződéskötések követik.

Az összesen 19 milliárd forint értékben beszerzett járművek 2018. február és október között folyamatosan állnak majd forgalomba - közölte végezetül a cég képviselete.