Az MNKH Zrt. rendezvényén tegnap 200 hazai, és határon túli magyar, világpiaci exportlehetőségeket kereső cég találkozhatott 50 külföldön működő magyar kereskedőházi kirendeltség vezetőivel, szakértő kollégáival egyfajta rapid-randi jellegű eseményen, a Masters of Business üzleti találkozón a fővárosi Groupama Arénában.

Kun Gábor, az MNKH Zrt. vezérigazgató-helyettese példákat is említett: Algériában magyar tejüzem, Montenegróban hazai sörgyártó, Kuvaitban pedig itthoni kibervédelmi vállalat jutott érdemi lehetőségekhez. A vezető véleménye szerint fontos az is, hogy folyamatosan fejlesztik az üzleti találkozók előkészítési mechanizmusát. Azaz mielőtt egy-egy találkozóra sor kerül, alaposan felmérik azt, hogy a külpiaci partner milyen lehetőségeket keres, illetve a hazai beszállítók, cégek, pontosan milyen ajánlatot képesek adni. Ennek megfelelően történt meg, hogy tavaly nem csak háromszor annyi, ám volumenben pedig a 2016-osnál hatszor több üzlet megkötését segítette a Magyar Nemzeti Kereskedőház. Ez azért is nagy eredmény, mert ezek az üzletkötések nem kétszer-háromszor több találkozóból jöttek össze, hanem mintegy 30 százalékkal nőtt csak a megszervezett üzleti találkozók száma.

Oláh Zsanett, az MNKH Zrt. vezérigazgatója lapunk kérdésére elárulta azt is, hogy újfajta eszközöket dolgoztak ki az exportpiaci üzletkötések hatékonyságának, illetve az eredményesség további növelésére. Ilyen például a Bulid Your City program, amelyben közel 40 hazai közepes és kisvállalatot gyűjtöttek egybe, hogy egy-egy külföldi városfejlesztési projektben közösen tudjanak fellépni. A városvezetések ugyanis a fejlődő világban is szívesebben tárgyalnak egy-egy komplett megoldáscsomagról, mint egy-egy kis céggel külön-külön. A programba bekerülő cégek pedig konzorciumot hozhatnak létre egy-egy nagyobb külföldi projekt megvalósítására, így tehát azok a kisvállalkozások is nemzetközi referenciát, külpiaci lehetőséget kapnak, amelyek önállóan nem tudnának tenderen indulni, megbízáshoz jutni

A nagyobb számokról: az elmúlt három évben a kereskedőház közreműködésével összesen 600 külpiaci üzletet kötöttek 10 milliárd forint értékben a magyar kkv-k. Oláh Zsanett elmondta, hogy a nemzeti kereskedőház az elmúlt években több ezer kkv-nak tudott olyan eszközt adni, amely üzleti sikerhez vezetett, de nem csak üzleti kapcsolatokat adnak, hanem kiállítási részvételeket, exportfejlesztési képzéseket is támogatnak.

Ezek mellett a kereskedőház partnerminősítő rendszerében cégre szabottan megmondja kkv-partnerének, hogy hol tart a vállalkozás exportképessége, illetve milyen kompetenciákat kellene fejlesztenie. A minősített kkv portfólióját pedig megküldik a kereskedőház külföldi partnereinek az ottani piaci lehetőségek feltérképezésére, majd a kapott visszajelzések alapján a vállalkozás eldöntheti, melyik piacra akar belépni, és erre forrást is áldozni.

Magyar Nemzeti Kereskedőház folyamatosan optimalizálja képviseleti rendszerét is, újabb területekre lép, az idén az első negyedév végére Japánban nyit irodát, és további két amerikai képviseletet létesít május végén.