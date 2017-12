A híres Forma-1 pilótát azért rohamozta meg a toleranciakommandó, mert olyan videót posztolt közösségi oldalára, amin a hercegnőnek öltözött unokaöccsét helyreteszi: “Fiúk nem viselnek hercegnős ruhát!” - mondja Hamilton a videón.

A Rákóczi hídon túli világról tudomást nem vevő HVG (pontosítás: a körúton kívüli világról) is sietett a saját olvasatában, magyarán "objektíven" megírni az eseményeket.

“Hamilton követői nem vették túl jó néven a nyers kinyilatkoztatást – bár ne vessük el azt a lehetőséget sem, hogy az egészet egy edukációs poénnak gondolta, és valójában úgy gondolja, hogy mindenki azt visel, amit akar, hiszen pont ő az, aki divatérzékenységben általában az élen jár” - írják a “független” hírportálon. Azt én is aláírom, hogy Hamilton divatérzékeny, az ő stílusára én is elég érzékeny vagyok, ettől függetlenül szoknyát még nem láttam rajta. Egyszerűen csak pont úgy öltözködik, mint a legtöbben, akik viszketést éreznek, ha nem látszik rajtuk eléggé, mennyire királyok.

Mellesleg a divatnak mióta van ahhoz köze, hogy mindenki azt vesz fel, amit akar? Ennek éppen az ellenkezőjéről van szó. Egy kisebbség diktálja a többségnek, mi a divatos. Nem ismerős ez valahonnan? De bizony, ez a tolerancia és a sokféleség modern liberális értelmezése.

A HVG ráadásul a Facebookon a következő kommentárral osztotta meg cikkét: “Ezt tényleg komolyan gondolta?”. Ugye milyen elképzelhetetlen, hogy valaki így gondolkozik? Ugye, hogy nem? Úgy tűnik a "függetlenértelmiségi" szerkesztőségben csupán egy dologtól függnek: a saját belterjes világnézetüktől, mivel azon kívül ritkán találkoznak más véleményekkel. Naná, hogy meglepi őket egy ilyen.

Hát tessék elképzelni: igen, komolyan gondolta. Még akkor is, ha a tolerancia internetes pribékjei rávették, hogy kérjen bocsánatot, amiről a HVG is beszámolt. Gondolom önmaguktól elalélva nyugtázták, hogy helyreállt a Föld békéje. Ki tudja? Talán még Hamilton jogsiját is bevonták volna, ha nem visszakozik. Vagy megfosztják pár bajnoki címétől, esetleg leradírozzák a fotókról - mint Jezsovot Sztálin mellől -, amelyek azt örökítették meg, ahogy a dobogó tetejére lép.

Igazából semmi ilyentől nem kell tartania. Nem azért mert nem tennék meg vele egyesek szívesen. De előbb-utóbb a Hamiltonok rájönnek, hogy nyugodtan tehetnek az agresszív kommentelőkre és a rózsaszín felhőkön utazó liberális szerkesztőségekre. Ők ugyanis csak a hangos kisebbség.

Borítókép: MTI/EPA/Will Oliver