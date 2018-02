A Jobbiknál idén is sok a hajléktalan. Legalábbis névlegesen, ugyanis a pártban nem sokan rendelkeznek a nevükre íratott ingatlannal, tehát nagy kérdés, merre felé is laknak. Vona Gábor vagy azon a legelőn lakik, amit tavaly vett, vagy Allah tudja hol. Érdemileg nem változott vagyonnyilatkozata. Volner János sem rendelkezik lakással, de rejtélyes módon gazdagodott 2017-ben. És szerintem Önök is kitalálják, hogy Szilágyi Györgynek van-e a nevén ház vagy lakás. Hát persze, hogy nincs, ugyanakkor büszke gazdája 2016 óta egy Volkswagen passatnak. Kiderült az is róla, hogy “nagyon” ért a befektetésekhez, mert megtakarításai 2016 végére 6,2 millió forintra rúgtak, míg 2015-ben még csak 4,1 millió volt a számláján. A slusszpoén viszont az, hogy tartozása is növekszik, már 2,4 milióra rúg.

Az LMP téren a két társelnök nyilatkozata érdekes. Hozzáfűzném, hogy kíváncsian vártam feltűnik-e már valamilyen pénz Sorostól, esetleg Simicskától, de nem így történt. Sebaj, majd jövőre. Szél Bernadettnél sok minden nem változott, ugyanúgy rendelkezik két nagy ingatlannal, irodabútor-állománya növekszik, lett három új mobiltelefonja, viszont megtakarítása bevallása szerint nincsen. Mondjuk ez a vagyonnyilatkozat annak tükrében, hogy zászlócskákat rajzolt rá, nem tűnik komolyan vehetőnek. Hadházy Ákos és a 2015-ben megvett Trabant Kombija még mindig elválaszthatatlanok. Annak ellenére, hogy adósságai nőnek, méregdrága hobbiját, a repülést tovább folytatta, csak kérdés, hogy miből.

Az MSZP frakcióvezetője meglepően vagyonos ember. Annak ellenére, hogy csak félig tulajdonos egy pécsi lakóházban, rendelkezik egy erdővel, hétvégi házzal, és több pécsi ingatlannal is. Életbiztosítások terén jól áll, hiszen van egy 1,6 millió forintos és egy 50 ezer eurós is a nevén. Itt megjegyezném, hogy ne aggódjon, mert a kerítés még áll, és a migránsoktól nem kell félnie. Bár lehet, hogy arra készül, hogy mi lesz ha esetleg nyernének és elszabadulna a pokol. A fentiek mellett rendelkezik 5 milliós készpénz vagyonnal és idénre már csak egymillió forint tartozással. Kunhalmi Ágnes, az MSZP üdvöskéje szimplán drágább kocsit bérel, illetve most már három irodát is. Azonban a legérdekesebb az a trükk, amire már korábban is felhívtam a figyelmüket. Hiszen mind elnöknek, mind miniszterelnök-jelöltnek olyan személyt választottak, aki nem képviselő, így nem köteles beszálmolni vagyonáról. Tehát a választási kampányban a szocialisták vezetőin anyagi értelemben nincs mit számon kérni.

Végül, de nem utolsó sorban, ha már vagyonnyilatkozatokról van szó, nem maradhat el mindenki Fletója. Idén is sikerült egy elég valószerűtlen nyilatkozattal előrukkolnia. Mindenesetre ő a leggazdagabb ellenzéki politikus. Az Altus Zrt.-ből több száz milliós osztalékot vett fel, illetve értékpapírban több mint 600 millió forintos megtakarítása van. Bevallott egy 50 négyzetméteres pápai lakást, illetve egy háromezer négyzetméteres kötcsei telket, amin helyet kap egy 267 négyzetméteres ház is. Utóbbit közösen vették feleségével.

Azonban ami igazán érdekes, hogy fény derült arra a 150 millió forintra, amit a Schoellerbank AG bécsi fiókjában rejteget a volt kormányfő - írja a Magyar Idők. Ez olyan tett, amiért egy korábbi szocialistát büntetőperbe fogtak, nem mást mint Simon Gábort. Ő 2008-2012 között körülbelül 240 millió forintot helyezett el a Lajtán túl. Gyurcsány Ferenc sikeresen beleesett a másnak ásott vermébe, hiszen tavaly pont ő próbálta rábizonyítani Orbán Viktorra, hogy mekkora offshore tulaj is, sikertelenül. Hát most róla bizonyosodott be, hogy nem szeretné bevallani választóinak mennyi is az annyi.