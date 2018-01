Nem is kell különösebben felvázolnom a helyzetet, hiszen ettől zeng az ellenzéki sajtó. A Jobbik, ó szegény, kaphatott a fejéhez, hiszen hétfőn elkezdődött a visszaszámlálás, miszerint 15 napja van befizetni 331 millió 660 ezer forint. Tény és való, hogy irdatlan nagy pénzösszegről van szó, de hát a vizsgálat szerint ennyi az annyi. Ugyanis az ÁSZ kimutatta, hogy ilyen összegben fogadott el nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást. És ez még csak a jéghegy csúcsa, ugyanis az ÁSZ vizsgálatai alapján törvényszegést állapított meg a DK-nál, az LMP-nél, az MLP-nél és az MSZP-nél is.

Igen, jól látják gyakorlatilag az egész ellenzéknél. Jogi síkon sokan kritizálják a pártok holdudvaraiból ilyen-olyan okoknál fogva, hogy miért is valótlanság az eljárás. Pedig a vizsgálatoknak jogi hátteret adó pártfinanszírozási törvény 2014 január óta hatályos. Ráadásul a fentebb említett pártok egyike sem tiltakozott ellene, van aki üdvözölte is, hiszen elősegíti az átláthatóságot a pártok pénzügyeinek tekintetében. Logikus viszont, hogy miért se nagyon pattogtak az ügyben, hiszen remélhették, hogy majd a “Fidesz és oligarchái” belefutnak ebbe, hát nem így lett.

Hiszem, hogy az írott szónak ereje van, ezért leírom, hogy milyen jogi folyamat várható, miért is felel meg az egész sztori a jogállamiság kritériumnak, hátha értő fülekre találok. Az ÁSZ jogkörének megfelelően vizsgálatot hajtott végre a pártok támogatásai kapcsán, olyan értékbecslést végzett el, amelyet alapvetően a pártoknak kellett volna. Ezután, hogy lefolytatta vizsgálatait átadta az intézkedés jogkörét a Magyar Államkincstárnak, ide várják a jogszabályok megszegése miatt kirótt büntetéseket. Azonban ha nem érkeznek meg, márpedig jelenleg úgy állunk, hogy Vona inkább börtönbe menne, akkor az államkincstár a NAV-hoz fordulhat, akik már behajthatják az összeget inkasszó útján. A szabályszerűség meg is van, de a jogállamiság is, mert amint a NAV-hoz kerülnének az ügyek, bírósághoz fordulhat mindegyik párt.

Belegondoltam, hogy Vona Gábor helyében mit tennék. Az első ötletem az volt, hogy bemutassam, miért is nem igazak a vádak. Olyan bizonyítékot keressek, amivel elérhetem, hogy felülvizsgálják az ügyem. Bemutassam a választóimnak, hogy csak egy félreértésről lehet szó, nem másról. Ehelyett olyan érvekkel támadták az ÁSZ-t, hogy nem elég konkrétak a szervezet megállapításai, más módon kellet volna információt kérniük.

De Isten ments, hogy én ötleteket adjak, hiszen nincs rá szükség. Megtalálták már a segítő kezet, próbálnak is úgy változni, viselkedni, nyilatkozni, politizálni, hogy az egy bizonyos személynek a tetszését elnyerje. Lassan már ott tartanak, hogy programot is úgy fognak írni, hogy külön bekezdést kap Simicska Lajos. Ha ennyire kokettálni óhajtanak, akkor tegyék nyugodtan, így válnak igazi csicskapárttá.