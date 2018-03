Nemrégiben kiderült, hogy Sneider Tamás felesége félig tulajdonosa egy értékes vadászvillának. Nem is akárhol, a magyar színészek, hírességek és mint kiderült politikusok körében kedvelt téli-nyári üdülőhelyén: Mátraszentimrén. Például Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere is itt piheni ki fáradalmait, az apja nevén lévő hatalmas nyaralóban. No de visszatérve Sneiderre és feleségére a légi felvételeken tökéletesen látszik a festői környezetben megbújó villa.

Forrás: Origo

Ahogy ez kiderült, a politikus Facebook bejegyzésben próbált védekezni. “A nejem tulajdonában egy 34 négyzetméter területű, tetőtér beépítéses üdülő van” - írja Sneider. Hozzátette, hogy így van benne felesége vagyonnyilatkozatában is.

Csakhogy a szóban forgó vagyonnyilatkozatból kiderül, hogy a vadászvilla nem 34, hanem 98,66 négyzetméter alapterületű.

Vajon honnan futja erre nekik? Jogos a kérdés, de az interneten fellelhető dokumentumokból gyorsan megtudhatjuk, hogy a Jobbik irdatlan összegeket fizetett ki jogi tanácsadásért Steiner-Szabó Editnek. Például 2011-2012-ben több mint tízmillió forintot, de a Jobbik-frakció jogi tanácsadásáért a 2016 és 2017 közötti másfél évben is közel hétmilliót.

Ezt maga Sneider is elismerte: “feleségem tíz éve lassan már a Jobbik jogi ügyeit intézi, annak a vezetője, ezt a munkát látja el. Viszonylag kevés pénzért. Körülbelül 80 ezer forintért”. Így itt is egy “kisebb” hazugsággal találkozhatunk.

Az utóbbi időben tehát egyre-másra Jobbikos botrányokba lehet futni. Kiderült az is, hogyan jár pénzért Szabó Gábor Simicska Lajoshoz, illetve arra is fény derült, hogyan szeretnék ezt a feketepénzt lefizetésekre használni. Legutóbb a Független Kisgazdapártot keresték meg egy szerződéssel, hogy léptessék vissza a Jobbik javára jelöltjeiket, mindenféle juttatásokért cserébe. A kisgazdák azóta választási csalásért feljelentették Vona Gábor, pontosabban Simicska pártját.

És, hogy mit is nyert Vona Gábor azzal, hogy eladta a párt lelkét Simicskának? Annyit biztosan, hogy maga ellen fordította több régi hívét is. Íme egy videó arról, hogyan tiltakoztak a kiábrándult "vadhajtások" Vona Gábor csepeli fórumán:

Borítófotó: MTI/Soós Lajos