Hogy miért nincs rendben az ország? A DK elnöke szerint azért, mert Orbán Viktorék “politikailag beteggé tették hazánkat, erkölcseit porrá zúzták”. Hozzátette: “az ország történelmi mélyponton jár”. Érdekes, hogy pont az a politikus mondja ezt, akinek a kormányzása alatt hazánk ténylegesen történelmi mélypontra jutott. Az elmúlt 8 évben ugyanis semmi sem mutatott olyan politikai betegséget vagy erkölcsi züllöttséget, mint például az ominózus 2006-os esztendőben.

Sajnos elmaradhatatlan eleme egy Gyurcsány-beszédnek a határontúli magyarok indokolatlan sértegetése. Mi más lenne a problémája, mint a külhoni állampolgárok szavazati joga. Az a jog, amiből 1 mandátuma származott a Fideszn-KDNP-nek 2014-ben. Nehezen bírom megérteni, hogy milyen alapon is ítéli el Gyurcsány azokat, akik különböző békediktátumok miatt más országban kényszerülnek magyarként élni. Valószínű soha sem fogom, de érdemes ilyenkor újra tisztázni, hogy Gyurcsány, az európai értékek nagy híve a szavazati joggal kapcsolatos álláspontjával eléggé hiteltelenné magát kijelentéseivel. Hiszen nem csak nálunk létezik, illetve terjed ez az intézmény. Nemrég például Ausztria újra belengedte, hogy a dél-tiroliak számára, akiknek 70 százaléka vallja magát német ajkúnak, lehetővé tenné az osztrák állampolgárságot és szavazati jogot is ezáltal. Románia is jó példa, ahol szintúgy él a rendszer, körülbelül fél millió román állampolgár él Moldovában és Ukrajnában, akik szavazhatnak a román választásokon.

Az sem volt valami szerencsés taktika Gyurcsánytól, hogy azt az ellenzéket szidta, akikkel kormányt akar váltani. Éket verne szövetségesei közé? Ki tudja, vigyáznia kell, hiszen pártja támogatottsága nem sokkal van a bizonyos 5 százalék felett.

Gyurcsány beleszállt az egyházakba és egyházi iskolákba is. Úgy véli, hogy alaptörvényt sértő az, hogy több mint 100 településen csak felekezeti iskolák vannak. Kérdem én, az nem lenne alaptörvény sértő, ha még azok sem lennének? Ahelyett, hogy örülnénk, hogy egyre színvonalasabb oktatást biztosítanak diákjaiknak az egyházi iskolák. Igaz, azt is megtudtuk Gyurcsánytól, hogy programjuk egyik pontja szerint az egyházi iskolák támogatását megnyirbálnák.

Miért nincs rendben az ország, teszem fel újra a kérdést? Azért, mert ameddig olyan emberek alkotják az ellenzéket, mint a mi Fletónk, érdemi vitára lehetőség nincs. Sőt, csupán csak hátráltatják az országot, szimplán azért, hogy ott maradhassanak még tovább a napirenden.