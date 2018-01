Véleményezte a TASZ az ÁSZ döntéseit a vizsgált pártok szabályszegéseiről. A Soros György által támogatott szervezet megállapításai azonban ez több sebből is véreznek, melyre az ÁSZ munkatársai is felhívják a figyelmünket. A kulcspont az, hogy az NGO arra buzdítja a döntően közpénzből működő pártokat, hogy szegjék meg a törvényt. A számvevőszék munkásságát kritizáló vélemény magát hitelteleníti el, hiszen közlik, hogy nem rendelkeznek elégséges információval sem a pártok gazdálkodásáról, sem a számvevőszéki ellenőrzésekről. Jogosan merül fel a kérdés, melyet az ÁSZ is feltesz: “Milyen alapon nyilvánít egyoldalú véleményt akkor a civil szervezet az ÁSZ jogszerű ellenőrzéseiről?”. Úgy érzem ez magáért beszél, hiszen mi másért, mint pénzért. Ráadásul annak tükrében, hogy “az Állami Számvevőszék figyelemreméltó előrelépést ért el a kampánypénzek és pártok ellenőrzése területén” - írja az Európa Tanács korrupció ellenes államcsoportja (GRECO).

Ami viszont igazán felháborító, az később történt. Gulyás Márton és sleppje ugyanis fizikailag is nekiesett a számvevőszék székházának. Élő videóban közvetítették, ahogy megpróbálták narancssárgára festeni az épületet, majd azt is, ahogy a rendőrök megakadályozták őket ebben. A 10-20 fős “tömeg” viselkedése gyakorlatilag egy óvodás szintjére süllyedt. Nem más ez, mint fizetett viszketegségi kényszert. Kell is számukra az ilyesfajta magamutogatás, hiszen szervezetük, a Közös Ország Mozgalom, és ötletei rendre megbuknak.

Azonban ne higgyük azt, hogy ingyen és bérmentve csinálják ezt. Se Gulyás Marciék, sem a TASZ. Soros György finanszírozza őket. Viszont a kormány új törvénytervezetének elfogadása után, nem sokáig tudnak ilyen "vígan élni".

