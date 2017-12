Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter ma jelentette be, hogy az állami rész 4,5 milliárd forintot ért, miután az állam csaknem 4,3 milliárd forintot fektetett a Gránit Bankba az elmúlt öt év leforgása alatt.

A Figyelőnek nemrég adott exkluzív interjút Hegedüs Éva, aki lapunknak kifejtette, hogy fiókhálózat nélkül is az egyik leginnovatívabbnak számít a bank, amely 2017-ben is nagy mértékben növelte méretét, és több mint négyszeresére, egy milliárd forint közelébe tornázta fel nyereségét. Hegedüs Éva kitért arra is, hopgy a Gránit Bank az elmúlt hétéves működése során mindvégig többségi magántulajdonú társaság volt. Az alapító tulajdonos, Demján Sándor mellett a kezdetektől fogva nem csak vezérigazgatója, hanem részvényese is vagyok a banknak - fogalmazott Hegedüs Éva.

A bank eredményei minden évben meghaladták a terveket, és ezek hatására a magánbefektető részvényesek köre folyamatosan bővült: 2013-ban a magyar állam is “beszállt” a bankba kisebbségi csomagot szerezve, de az irányítási jogok az alapító tulajdonosoknál maradtak. A bank mára a kezdeti két milliárd forint saját tőkéjét közel hétszeresére növelte, mérlegfőösszege pedig több mint negyvenszeresére nőtt.