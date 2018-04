- Mi lehet az a legkisebb közös többszörös, amelynek következtében a bemutatott emberek miért lettek sikeresek?

- Nem biztos, hogy mindenki sikeres, aki a könyvben szerepel, inkább jellemző rájuk az, hogy példaképek, hősök. A kettő ugyebár nem ugyanaz. Van aki példakép és nagyon sikeres, és van, aki példaképnek tekinthető, de nem annyira sikeres, vagy ismert. Valamit jól csináltak és kitartóan akarták, ez a közös bennük. Az, hogy volt egy elképzelésük és tökön, paszulyon keresztül küzdöttek álmukért.

- A könyvbemutatón is utalt arra, hogy az ellenzék, illetve a negatív hangok mindig azzal hozakodnak elő, hogy az országban nem lehet eredményeket elérni. Ez a kritika azonban nem állja meg a helyét, mert pont azt látjuk a könyvében is, hogyha megvan a kitartás, el lehet jutni A-ból B-be.

-Pontosan, így is megtudják valósítani önmagukat. Ráadásul úgy, hogy azzal segítik a saját környezetüket. Nem csak magukért cselekszenek tehát, hanem másokért is. Persze itt olyan emberekről is szó van, akik elmentek külföldre, de visszajöttek Magyarországra. Valljuk be, ezzel a módszerrel sohasem volt baj. Régen is szokás volt, hogy a mesternél gyakornokoskodó inas, mielőtt mesterlevelét megkapta volna, elment külföldre tanulni.

- Mi alapján válogatott? Korábban is jelentek meg portréi, azokat vette alapul?

- Ha az ember riporter, és elmegy vidéki településekre, általában bemegy a kocsmába. Nem azért, hogy igyon egy felest, hanem azért, hogy tájékozódjon. Mostanság ilyen helyeken sokszor hallottam azt, hogy: “jajj itt nem lehet semmit csinálni, el kell menni”. Ez elkezdett bosszantani, mivel én marha érdekes emberekkel találkoztam, akik teljesen az ellenkezőjét bizonyítják. Ekkor pattant ki a fejemből a hazai hősök koncepció. Ezzel a szemlélettel kezdtem el felülvizsgálni a már meglévő, korábban megjelent 100-150 portrémat. Továbbá azt is fontosnak tartottam, hogy időt álló mondanivalója legyen a kiválasztott emberek történetének.

- Tehát alapanyag és ötlet van bőven. Ez azt jelenti, hogy várható folytatás?

- Igen, igen. Nem volt ugyan egyszerű a könyv létrehozása, hiszen több könyvkiadó még válaszra sem méltatott. Itt a legnagyobb könyvkiadókra lehet gondolni. Végül majdnem sikerült megegyeznem azzal a kiadóval, akiknél már két könyvem is megjelent. Náluk az egyetlen probléma az volt, hogy nem értették a hős fogalom használatának szükségességét. Ezt meg lehet érteni, hiszen a hősökről egészen mást tanultunk. Azt, hogy a hősök vérüket ontják a hazáért, a törökkel együtt leugranak a bástyafokról, megfúrják a hajó hasát. Szerintem viszont a hős fogalma átalakulóban van. És végül szinte véletlenül egy olyan kiadóra leltem, akiknek ez a hős-fogalom átalakítás nagyon tetszett.

- Tehát azért hősök, mert kitartottak a saját elképzeléseik mellet?

- Igen, de azt hangsúlyoznom kell, hogy nem csak maguk miatt, hanem a környezetükért is tették ezt. Például Snétberger Ferenc nagyon sokat tesz a roma származású, szegény, ám zenei tehetséggel megáldott gyermekekért, azzal, hogy iskolát hozott létre számukra itt Magyarországon. Azért is érdekes ő és csapata, mert ők mennek el a roma családokhoz, a gyermekek tehetségét felmérni. Ez fantasztikus hozzáállás.

- Tehát az Ön definíciója szerint a hősnek egy fontos eleme, hogy önmagán túlmutatóan csináljon valamit. Legyen például egy olyan matematikus, aki tanárként vagy elméletei által másokat megtermékenyít.

- Hogyne lenne hős mondjuk Obádovics Gyula aki generációk számára érthetőbbé tette a matematikát. Egy alapművel, ami az én gyerekkoromat is meghatározta. Megjegyzem, rettegtem a matematikától.

- A közös többszörösre visszatérve, a könyvben szereplő embereket a szerénység és az alázat jellemzi. Mit gondol, mi szükséges még ahhoz, hogy minél több ember szemében valós példaképként ismertté válljanak?

- Nagyon megváltozott a társadalom mára. Sok ember még a saját szomszédját sem ismeri. Ezek után miért érdekelne bárkit is egy sikeres ember? Semmiért, hiszen elfelejtettünk érdeklődni a másik ember iránt. Sőt az emberek legtöbbje már fel sem méri, hogy cselekedetei milyen következménnyel járnak mások szemszögéből. Pedig az ő sikereik a mi sikereink is, hiszen a mi talajunkon nőttek fel, itt tanultak és nőttek fel.

Borítókép: Kőhalmi Péter