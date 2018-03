Soros György nem fogadja el, hogy a britek egy demokratikus népszavazáson úgy döntöttek, kilépnek az Európai Unióból. A 2016 júniusi referendum eredménye óriási pofon volt azoknak, akik szerint a történelem kereke csak egy előre meghatározott úton gurulhat. Tegyük hozzá, ezek azok az erők, melyek szerint a bevándorlást sem lehet/kell megállítani, mert történelmi szükségszerűség, amit támogatni, szervezni kell, vagy pénzügyileg rábírni azokat, akik nem fogadják el ezt a szükségszerűséget. Nem összeesküvés-elméletekről van szó, elég csak az Európai Unió legújabb ötletére gondolnunk a támogatások megvonásáról, vagy az ENSZ tárgyalás alatt lévő migrációs paktumaira.

Soros György nézőpontjából tehát nagy hiba volt a brexitet megszavazni, amit ki lehet és ki is kell javítani egy jól finanszírozott propagandakampánnyal. A brit média számolt be arról, hogy februárban Soros György fél millió fontot utalt át a brexit-ellenes kampányt vezető Best for Britain nevű szervezetnek, hogy a befolyása és a pénze segítségével megváltoztassa a népszavazás eredményét. Füredi szerint "ez teljesen oligarchikus, antidemokratikus hozzáállás, a gazdag és a szegény szavazata ugyanannyit ér". Soros György kettős mércét alkalmaz - fogalmaz az interjúban a professzor.

Füredi szerint az is nevetséges, hogy Soros György támogatói antiszemita címkéket ragasztanak azokra, akik kritizálni merik a milliárdos tevékenységét. Ezzel nem csak lejáratjk az antiszemita szó jelentését, de lehetetlenné teszik az értelmes vitát is - érvel Füredi. Ráadásul azok támadnak az antiszemitizmus vádjával - nem meglepő módon ilyen a brit baloldal -, akik nem akarját észrevenni az Európában jelen levő antiszemita támadásokat, mint például a malmőit. Bizonyára azért, mert az Svédországban, egy szép szociáldemokrata országban történt - mondja Füredi.

Nem ez az első alkalom, hogy a magát konzervatív-liberálisnak valló professzor keményen kritizálja Soros Györgyöt, illetve hálózatának tevékenységét. Az interjú során előkerült az a történet, amelyet nemrég a brit The Telegraph című lap hasábjain írt le Füredi. Ez arról szól, hogyan is viszonyul a Soros-hálózat az elképzeléseikkel ellentétes országok belügyeihez.

Füredit még 2013-ban hívták meg az „Open Society Youth Exchange” elnevezésű találkozóra Budapestre, amelyet az egyik legnagyobb Soros-alapítvány finanszírozott. Vacsora közben a résztvevők dicsekedtek, milyen nagy befolyásuk volt olyan világeseményekre, mint az arab tavasz Egyiptomban vagy az ukrán Majdan.

Füredi úgy gondolja, hogy egy félreértés következtében lett vacsoravendég, mert az ott elhangzó - néha talán túlzó - megállapításokkal egyáltalán nem értett egyet. "Olyannyira, hogy általában ilyen alkalmakkor nem ülök csendben, de ezúttal nem szólaltam meg, ugyanis tudatában voltam annak, ha kinyitom a számat, hatalmas veszekedést provokálnék" - mondja Füredi.

A meghívás ugyanakkor nem volt hasztalan. Füredi már korábban is tisztában volt azzal, hogy Soros előszerettel avatkozik bele a politikába, de a vacsora után egyértelmű vált számára,

sokkal nagyobb befolyással akarnak bírni a politikára a tőzsdespekuláns és szimpatizánsai.

Észrevettem, milyen erőteljesen akarták az alapítványai különböző országokban bevezetni a politikai programjukat. Nehéz megítélni ezen befolyás erejét, az a fontos, hogy ezzel a befolyással rendelkezni akarnak - összegez Frank Füredi.