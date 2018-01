Feszült a társadalom, 4 millió magyar retteg attól, hogy az utcán is eldurvul a helyzet a választások előtt, tették rá a feliratot a felvételre, be is húzott rögtön, az információéhség ronda kényszer. Mivel a Gulyás Márton forró őszre vonatkozó forgatókönyvét mégsem rendezte meg Schilling Árpád, vagy csak én nem vettem észre, esetleg sokat esett az eső, mindenesetre erős érdeklődéssel néztem vissza a honlapon a Hírtévé tegnap esti műsorát, ahol Para-Kovács Imrével és Dési János predesztináltan független újságírókkal tárgyalták meg ezt a fontos hírt.

Bemelegítésként a Fidesz legutóbbi levelével is foglalkoztak úgy 4 percet, hogy ki kapta meg, ki nem, miért igen, miért nem, ez milyen már, és te mégis, szóval Hacsek és Sajó mind a húsz ujját megnyalta volna a rengeteg szellemesség hallatán. Az első tizenkét perc édes, aranyos bolondozzással telt, a csillogó békejeles pólót viselő alteros értelmiségi bolondozott az öltönyös osztályelsővel. Jól ismerik egymást, hiszen kollégák a "független" Klub Rádiónál, ismerik egymás csillogó humorát, máris a rádió büféjében érezhetjük magunkat, ahol röpködnek a bonmot-k, parázslik az intellektuális humor, olyan bizsergetően belterjesen, Olga meleg, elnéző mosolyától támogatva. Az a fajta a humor, aminek se teteje, se veleje, se eredetisége, de ezt nem veszi észre egyik kitűnőség sem, mert szerelmesek ebbe a fajta régi szép időket megidéző önkifejezésbe. Édes, aranyosak, előbb-utóbb csak rátérünk a forró tavaszra is, csak kibírom.

Mégiscsak egy kutatóintézet, a Policy Agenda mérte ezt az eredményt, kár lenne elmenni a komor adat mellett, hiszen 4 millió ember, azaz a felnőttek fele forró tavaszt már. Komolyan érdekelt, hogyan látja ezt két képzett újságíró és mind között a legképzettebb, Kálmán Olga.

Olga a 12. perc körül ébred, hogy ez mégse a büfé, hanem egy "független" műsor, megpróbálja a tárgyra terelni a bolondos fiúkat. De nekik a forró ősz helyett Milo, a meleg jobboldali publicista jut eszükbe, most, hogy két napja tudják, hogy egyáltalán létezik a provokatív újságíró. Dési egyenesen azon mereng, hogy kiveszi az OTP-ből a pénzét, ha Csányi egy mikrofonhoz áll Milóval. Olga nem kérdezi meg tőle, mivel nyilvánvalóan fogalma sincs az Amerikában élő publicista munkásságáról, hogy édes Jánosom, hát mi bajod neked ezzel a meleg, zsidó fiúval, miért akarsz te miatta bankot váltani. Para-Kovács mellékesen hozzáfűzi, hogy minden rendes náci átment már a Fideszbe, az ellenzéket felszámolták. Dési azért megjegyzi, hogy ehhez az ellenzék is kellett, Olga csak kacag, mert a fiúk intellektusa ellenállhatatlan, ám még mindig nem tudjuk, mikor kezdődik a forró tavasz.

De árad tovább a humor, Para-Kovács jól láthatóan örökre beleragadt a Heti Hetesben ráosztott gúnyába, bár picit már fájni kezd, a second shame pírja elönti már nemcsak a néző, de Dési arcát is, mert a 15. percben már próbál újságírónak látszani és elemezni, bár ennek se lesz se veleje, se teteje. Kicsit szurkolnak az ellenzéki pártoknak, Para-Kovács nyaraláskor azért rábízná a kutyáit Szél Bernadettre, ez is mekkora poén már. Dés teljes szívéből drukkol Macronnak, ha indulna a választásokon. Az intellektuális humor Csimborasszoján járunk, felettünk már csak a kék ég, Dési minden második mondatában van egy izé, meg egy mittudomén, de akinek van füle, az övéi nyilván értik, mire is gondol.

Kicsit még elviccelődnek azon, hogy beszántotta a kormány a médiát és mossa az agyakat, és milyen szép volt az az idő, amikor még nem hazudtak az újságok. Itt nyilván arra gondolnak, amikor csak balliberális lapok és tévéműsorok működtek, az aranykorra. Olga még azt is megkérdezi, hogy az internet elterjedése ki tudja-e váltani a megyei lapok megvásárlását. Dési szerint nem tudja. De sírásra semmi ok, lehet a kasszához fáradni, Hacsek és Sajó megtette, amit megtehetett. Élmény volt ismét, zárta le Olga, Hacsek és Sajó ezt elhitték, mi több meg is köszönték. Káprázatos 24 perc egy párhuzamos univerzum önreflexió nélküli világából.

De könyörgöm, valaki mondja már meg, mikor kezdődik a forró tavasz, amitől 4 millió magyar retteg? Vagy ez is csak a kabaré része, mint az egész műsor maga?