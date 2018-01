A kormány célja, hogy a legfontosabb élelmiszereket a lehető legkisebb áfa terhelje, ezért ezek áfájának csökkentését 2018-ban is tovább folytatja. Január 1-től a fogyasztási célú halakra, illetve a sertés élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékének és belsőségének áfakulcsa 27 százalékról 5 százalékra csökkent.

2010 előtt a baloldali-liberális kormányok megduplázták az élelmiszerek áfáját, jelentősen megnehezítve ezzel a magyar családok és különösképpen a nyugdíjasok megélhetését – emlékeztettek a Földművelésügyi Minisztériumban (FM). A minisztériumi szakértők szerint az akkori magas adókulcs az agrárszektor szereplőit is érzékenyen érintette. Ezzel szemben a polgári kormány egyik legfőbb célja – tették hozzá –, hogy bővüljön a hazai fogyasztás, a legfontosabb élelmiszerekhez pedig az emberek olcsóbban jussanak hozzá, és több belföldi, jó minőségű, egészséges környezetből származó magyar élelmiszer kerüljön a családok asztalára.

Az elmúlt években ezért számos élelmiszer áfáját csökkentették, többek között 5 százalékos, kedvezményes kulccsal adózik a sertés és a baromfihús, a friss tej, és a tojás is. 2018. január 1-től pedig tovább folytatják az áfacsökkentést: a fogyasztási célú halakra vonatkozó áfakulcs, illetve a sertés élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékének (például köröm és láb csülök nélkül) és belsőségének (például nyelv, máj, velő) áfája is 5 százalékra csökken. Az áfacsökkentéseknek köszönhetően egy átlagos családnál legalább évi 35–40 ezer forinttal több pénz marad a minisztérium szakértőinek becslése szerint.

Az adócsökkentések másik nagy nyertese kétségtelenül az agrárium, hiszen az élelmiszergazdaság és a mezőgazdaság egyaránt több lehetőséghez jut az áfacsökkentéssel. Visszaszorul a feketegazdaság, miközben az emberek többet tudnak vásárolni, nő a fogyasztás. A haltermékek áfakulcsának mostani csökkentése, illetve a közelmúltban bevezetett Minőségi Magyar Hal (MMH) tanúsító védjegy kialakítása is hozzájárulhat a hazai halfogyasztás további növekedéséhez. Az elmúlt tíz évben az egy főre jutó hazai halfogyasztás már így is mintegy 6 kilogrammra nőtt, a halászat, a halgazdálkodási ágazat pedig szerves részévé vált a magyar társadalomnak. A hazai halgazdálkodás nemzetgazdasági jelentősége meghatározó, a szakágazat a vidéki régiók stabilitásához és a fenntartható fejlődéshez is hozzájárul – nem beszélve az egészséges élelmiszernek számító hal előállításáról.

