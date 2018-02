Mi is megírtuk , hogy Franciaországban, Calais városánál két migránsokból álló banda csapott össze. Az afgán és eritreai migránsok összetűzéseiben 21-en megsérültek, 5 embert meglőttek. A francia kormány bejelentette, hogy a rendőri jelenlét fokozásával igyekszik felszámolni az áldatlan állapotokat.

Főként az északi kikötőnél fogják növelni a készenléti rendőrök létszámát, ugyanis itt a legtöbb menedékkérő és gazdasági bevándorló - fejtette ki Gerard Collomb francia belügyminiszter. Hozzátette, hogy “egyre többen vannak, akik aggódva nézik a migránsok erőszakos viselkedését.”

A rendőri jelenlét fokozásán túl az intézkedési csomag része az is, hogy az ételosztást és az élelmiszer-elosztó helyek működtetését állami felügyelet alá helyezik, azaz elveszik a civil szervezetektől ezeket a feladatokat. A belügyminiszter azt is hangoztatta, hogy a bandavezérek hálózatát kell semlegesíteni. Az egyértelmű helyzet ellenére ezt a feladatot (sem) sikerült eddig megoldania a hatóságoknak. Nem a mostani tömegverekedés ugyanis az első a francia kikötővárosban, két éve májusban szintén bandák csaptak össze; 57-en sérültek meg, 5-en súlyosan. Hiába hozott intézkedéseket akkor (is) a francia kormány és számolták fel a dzsungelnek "becézett" tábor egy részét, azóta újabb tömegek torlódtak fel Calais-nál, hogy Angliába "meneküljenek" Franciaországból. Tavaly novemberben ugyancsak embercsempészek keveredtek vitába egymással, akkor 5-en sebesültek meg egy lövöldözésben.

A menetrendszerűnek nevezhető összetűzések fényében Collomb mostani mondatai ismét az uniós bevándorlás- és biztonságpolitika kudarcát bizonyítják. Már csak azért is, mert a francia kormány szerint több százezer olyan migráns érkezhet Európa más országaiból Franciaországba - főként Németországból -, akiknek menedékkérelmét a hatóságok korábban elutasították.

Ha a francia kormány nem is akarja elismerni a migráció okozta problémákat, továbbra is olyan megoldásokkal próbálkozik, amelyek jól láthatóan, tapasztalhatóan,nem vezetnek eredményre, a nagymúltú Reuters hírügynökségnél történt egy kis változás. Már ők is migránsok hordáiról, bandáiról írnak tudósításukban.

Borítókép: MTI/AP/Michel Spingler