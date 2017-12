A műtárgy.com összefoglalója szerint rekordot jelentő vagy ahhoz közeli forgalomról számolhatott be több hazai aukciós ház 2017-ben. Már nem pusztán az elit számít “műgyűjtőnek”.

A műtárgy.com elemzése rávilágít, miközben a 2017-es év első része átlagos forgalom mellett zajlott, addig az esztendő utolsó hónapjaiban felpörgött a műtárgy-kereskedelem. Miközben a piaci szereplők körében is változások történtek, addig az online ágazatban is beindult az üzlet-menet. Utóbbi egyébként illeszkedik a nemzetközi trendekhez, vagyis egyre többen vásárolnak internet alapon is műtárgyakat.

Az összefoglaló szerint az év egyik szenzációjaként Füst Milán és felesége gyűjteményének értékesítése volt, míg az egyik legdrágább tranzakció Tihanyi Lajos festménye volt, a több mint kétszázmillió forintos vételáron.



A műtárgy.com cikke alapján az év “felfedezettje” Balázs János, aki a magyarországi cigány festészet “előőrse”. Bár alkotásainak ára a pár százezres sávban mozog, folyamatosan emelkedik felfelé.

Végezetül pedig a 2017-es esztendő pozitívuma, hogy a fellendülésből a kisebb házak többsége is profitált. Utóbbi annyit jelent, hogy nem pusztán a tehetős elit kezdett el “műgyűjteni”, hanem a kevésbé tehetősek is.

Borítókép: Virágtartó edény elefántfejekkel (1909) a november 20-i árverésre bocsátott Zsolnay-kerámiákból rendezett kiállításon a budapesti Virág Judit Galériában 2017. november 17-én. Az aukciót a Budapest Kongresszusi Központ Bartók termében rendezik, ahol 57 Zsolnay-kerámiára lehet licitálni (MTI/Mónus Márton).