Harmadik helyre volt elegendő a megyeszékhelyek ranglistáján az a 20 százalékos áremelkedés, amely a szegedi ingatlanpiacot jellemezte 2017 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest – derül ki az OTP Bank felméréséből, miszerint komoly kereslet mutatkozott a lakótelepi otthonok és a hagyományos lakások iránt – mindkettő esetében az áremelkedés elérte a 21 százalékot. Csongrád megyeszékhelyén egy lakótelepi lakás

négyzetmétere átlagosan 187 ezer forintba került, míg egy hagyományos építésű hasonló ingatlan esetében ez az ár 215 ezer forint volt. A családi házaknál kisebb, mindössze 11 százalékos áremelkedést regisztráltak – esetükben az átlagos négyzetméterár szintén 187 ezer forint volt. „Az

átlag persze sok mindent leplez: a státusszimbólumnak is számító Újszegeden, vagy a jobban megközelíthető Alsóvároson a divatos, korszerű és mutatós családi házak négyzetmétere 250 ezer forintnál indul és akár 350 ezer forint is lehet” – mondja Nyári Imre, az OTP Ingatlanpont szegedi irodájának vezetője, aki szerint a gyors áremelkedés után most egy kicsit csillapodni látszik a piac.

Borítófotó: Jelentős méretű lakásfejlesztés indult ősszel (2017) Szegeden, a régi Kábelgyár helyén (magyarepitok.hu)