Nem Karácsony Gergely az első, aki a választások közeledtével árnyékkormányt verbuvált magának. Tavaly nyáron, még miniszterelnök-jelöltsége idején Botka László is összeállított egy gárdát, de a volt külügyminiszter, Balázs Péter is próbálkozott hasonlóval az év elején. Mi lehet az oka annak, hogy bizonyos nevek állandóan feltűnnek?

A tegnapi napon lezajlottak az ellenzéki tárgyalások első fordulója, amit Gyurcsány Ferenc hívott össze. Ennek az eredményeiről még nem sokat tudni, például, hogy kiegészült-e Karácsony Gergely árnyákkormánya, de egyelőre a meglévő névsorral is elég foglalkoznunk.

Ami rögtön feltűnhet, hogy Andor László Botka árnyékkormányában, és az előző rendszerben a katonai kémelhárításnak jelentő Balázs Péter V18 csoportjában is helyet foglalt, valamint most Karácsony csapatába is bekerült. De majdnem ugyanez elmondható Mellár Tamásról is, aki Botkáéba ugyan nem, de az utóbbi két “válogatottba” befért. Komáromi Zoltán, mint az egészségügyi tárcát vivő minisztert viszont Botka és Karácsony válogatta be.

Mindhárom formációra igaz a technokrata jelleg, ami azt jelenti, hogy szakértőnek mondott személyek kerültek a formációkba. Valójában itt inkább olyan emberekről beszélhetünk, akik politikai tevékenységet végeznek, de igazi politikai felelősséget nem hajlandóak vállalni, mondván, ők szakértők. Hiába bukott meg tehát az előző két formáció is, azokból többen is bekerültek Karácsony csapatába, mintha mi sem történt volna. Az is beszédes, kikhez ragaszkodik ennyire az ellenzék, hogy folyton árnyékkormányba kell őket beválogatni. Andor László, aki mindhárom árnyékkormány tagja volt, nemcsak arról híres, hogy EU-s biztos volt, hanem arról is, hogy még a kétezres évek közepén hosszú publicisztikában érvelt a mellett, miért nem önkényuralmi jelkép a vörös csillag. A másik két visszatérőről is lehet érdekes dolgokat találni. Mellár Tamás most azt hangoztatja, bevándorlásellenesebb Orbán Viktornál, holott nemrég még arról értekezett, hogy a bevándorlással meg kell barátkozzunk, meg az amúgy is hasznos. Ennek jegyében a 2016-os kvótareferendum alkalmával mindenkit arra szólított fel, mondjon igent a kvótákra. Komáromi Zoltánt sem kell bemutatni, hiszen ő volt az, aki 2008-ban aláírásokat gyűjtött a Gyurcsány-kormány intézkedése, a kórházi napidíj mellett. Most Karácsony Komáromit tenné meg egészségügyi miniszternek.

Az előző rendszertől való egyértelmű elhatárolódás ezek alapján a Karácsony-féle újbaloldal értékei közül is hiányzik tehát. Karácsonyt ismerve az osztogató politika is odáig fog menni, míg újra államcsőd közeli állapotok nem következnek be. De sebaj, mert abban az esetben úgyis lesz egy olyan miniszter a kormányban, aki hajlandó lesz fizetőssé tenni az egészségügyet. Mellár Tamás bevándorláspártisága is passzol Karácsony elképzeléseibe. Mindketten hasonló módon tagadták meg ugyanis a bevándorlással kapcsolatos pozitív véleményüket, miután kiderült, hogy ezzel nem lesznek népszerűek. Csak ha majd Brüsszel kéri tőlük, hogy évi tízezer migránst telepítsenek be Magyarországra, akkor a hazai népszerűségük kevésbé fogja őket érdekelni, mint az, hogy a brüsszeli bürokraták kívánságait teljesítsék. Karácsony amúgy is kötött olyanokkal szövetséget (a Balpárttal), akik máig ellenzik a határkerítést. Azt a megállapodást a Balpárt részéről pont az a Kalmár Szilárd írta alá, aki szerint "a déli vasfüggönyt le kell bontani".

Karácsony azt mondja, leendő kormányának még csak a felét nevezte meg. Arról nem tudni, hogy kiken gondolkodik még az MSZP-P miniszterelnökjelöltje, de ha szövetséget kötött a Balpárttal, akkor akár közülük is kikerülhet egy miniszter. Lehet, hogy pont Kalmár Szilárd lesz az.

