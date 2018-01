A 2018-as Szabadság a világban jelentés alapján a magyar demokrácia tovább romlott. Olyan országokkal említenek minket egy lapon, mint Jemen vagy Venezuela. Mindkettő országban polgárháborús helyzet van és gyakorlatilag anarchia. A közbiztonság a nullához konvergál, munkát találni lehetetlen, megélni pedig még annál is nehezebb. Akárhogyan próbáltam ezt összeegyeztetni a magyar valósággal, nekem nem jött össze. Úgy tudok sétálni az utcákon, hogy nem kell félnem attól, hogy bármelyik ablakból rám lőhetnek ok nélkül. A munkaerő-hiány történelmi mélyponton van, bőven az EU-s átlag alatt. A reálbérek pedig 2010 óta több mint 37%-kal nőttek.

Ezek után nagyon kíváncsi lettem, hogy ugyan milyen módszertan alapján készült el ez a jelentés. Meg is találtam egy kék rubrikában a második oldalon, nagyjából két bekezdésben taglalva, miszerint a módszertan alapjául az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát szolgált. Precíz módszertannak ez meglehetősen sovány, szerencsere egy eldugott mondat jelzi, hogy további módszertani információért egy linkre kell kattintani. Csillogó szemmel meg is tettem, remélve, hogy választ kapok égető kérdésemre. Sajnos csalódnom kellett, mert az oldal nem elérhető.

A realitás viszont az, hogy több tanulmány is bemutatta, miért nem mérvadóak és szakmailag helytelenek ezek a nemzetközi indexek. Általában, mint ebben az esetben is, olyan fogalomról kutatnak, melynek pontos definíciója nincs. Másrészt a módszertant teljesen szubjektíven lehet összeállítani. Nem egyszer találkozhatunk azzal is, hogy szimplán kormányellenes cikkekre hivatkozva jönnek létre “tudományos” művek.

Hoppon maradtam ugyan, de fel nem adtam. Ha már sem a módszertant, sem a szerzőket nem találtam, kíváncsi lettem, hogy ki is, mi is ez a Freedom House. Meg is találtam pénzügyi beszámolójukat, ahol már meg sem kellett lepődnöm, kinek a támogatását élvezi a szervezet. Szeretett tőzsdespekulánsuk, Soros György ezt a szervezetet is megtoldja évente egy szép summával. Így lehet az, hogy nem csak minket, de minden olyan közép - kelet-európai országot negatívan értékelnek, akiknek bármiféle problémája van a milliárdossal.

