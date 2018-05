Tommy Robinson sorra járja a bevándorláskritikus tüntetéseket nemcsak Nagy-Britanniában, de Európa más országaiban is, és úgy számol be róluk, leleplezve a mainstream média hazugságait, akik rendre szélsőjobboldalinak nevezik a tüntetőket. De megjárta már azt a no-go zónát is Olaszországban, ahol nem sokkal előtte egy olasz női riportert támadtak meg, és ahol ő maga is bajba került. Persze ő meg tudta védeni magát. Ilyenkor minden jelenetet kamerával dokumentál, és megosztja a Youtube-on. Nem csoda, hogy sokan pályáznak rá emiatt, a média rendszeresen szélsőségesként állítja be, de volt olyan, hogy több maszkos antifasiszta támadt rá egyszerre fényes nappal egy gyorsétterem parkolójában. Munkásságával Milo Yiannopoulos megbecsülését is kivívta, aki Magyarországról távozóban megosztott egy Facebook-posztot, amiben Robinson szabadon engedését követelte.

Kezdjük rögtön azzal, amelyik a legjobban tükrözi Tommy Robinson módszerét. A videó egy német bevándorlásellenes tüntetésen készült, amelyen Robinson kérdőre vonja az ott lévő újságírókat hazugságaik miatt. Az aktivista talán itt mutatta be a legérzékelhetőbben a német sajtó képmutatását. A legszórakoztatóbb jelenet, amikor Robinsont egy német újságírónő azzal fenyegeti meg, hogy rendőrt hív, amiért az aktivista fasisztának nevezte. Mintha csak szándékosan bizonyítani akarta volna, hogy Robinson helytálló ítéletet alkotott róla.

Itt egy elkényeztetett, a valóságot hallomásból sem ismerő sráccal beszélget el, aki halálosan megfenyegette, amolyan “szélsőjobboldali” módjára… Pedig fel is jelenthette volna.

Ebben a videóban pedig egy angliai tüntetésen osztja ki a sajtót, és a balliberális ellentüntetőket, akik nem képesek neki elmagyarázni, hogy miért nácik, szélsőségesek, stb. a rendezvényen résztvevők.

Tommy Robinson ehhez hasonló videók tömkelegét osztotta meg a Youtube-on, ez alapján nem csoda, hogy sokak tyúkszemére rálépett. Ennél jobb magyarázatot nem találni, az ugyanis rendkívül abszurd, hogy valaki készít egy élő videót egy bírósági tárgyalásról, amelyen szexuális erőszakkal vádolt muszlimok tárgyalása folyt, és ezért gyorsított eljárásban dutyiba vágják 13 hónapra.

Milo Yiannopoulos nem sokkal azelőtt, hogy távozott volna Budapestről, kirakott egy posztot Facebookjára, amelyben Tommy Robinson szabadon engedését követelte.

“Épp elhagyom Magyarországot egy mesés utazás végén. De elszörnyedtem a Tommy Robinsonról szóló angliai hírek miatt. Az Egyesült Királyság minden egyes nap egyre inkább feledésbe merül. #FreeTommy” - írta a népszerű politikai kommentátor.

Tommy Robinsont lehet nem kedvelni rámenős stílusa miatt, de az félelmetes, hogy a nyugati, úgynevezett demokratikus világban valakit börtönbe lehet csukatni, ha befolyásos köröknek nem tetszik, hogy túl harsányan hangoztatja a véleményét. #FreeTommy

Borítókép: Ben Garrison