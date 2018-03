Kiszámíthatóbb, biztonságobb hitelkonstrukciók

A fogyasztóbarát lakáshiteleknél a kamatperiódus hossza három, öt, vagy tíz év lehet, illetve választhatunk a futamidő végéig rögzített kamatozást is. Habár a kamatperiódus hosszának növekedésével emelkedik a hitelkamat mértéke is, a kiszámíthatóság és az alacsony kockázat mellettük szól. További előny a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleknél, hogy az alkalmazható maximális kamatfelár is rögzített, ez maximum 3,5 százalék lehet.

A védjegy a szokásosnál kedvezőbb díjakra is garancia

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek igényléséhez felszámítható díjak korlátozottak. A folyósítási díj legfeljebb a hitelösszeg 0,75 százaléka, de maximum 150 000 forint lehet. További kedvező feltétel, hogy előtörlesztés esetén ennek díja nem lehet több, mint az előtörlesztett összeg egy százaléka, illetve lakástakarék-pénztári megtakarítás betörlesztése esetén díjmentes.

Az ügyfélbarát kiszolgálás egyszerűbbé teszi a dolgunkat

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek esetében a banki ügyintézés egyszerű és gyors. A hitelkérelem elbírálásáról a hitelintézetnek az értékbecslés rendelkezésre állásától számított 15 munkanapon belül kell döntenie, szerződéskötés után pedig 2 munkanapon belül folyósítania kell a kölcsönt a hitelintézetnek.

A fogyasztóbarát hitelek könnyen összehasonlíthatók egymással

A fogyasztóbarát lakáshitelek az egységes minősítési feltételeknek köszönhetően könnyen összehasonlíthatók. A http://www.minositetthitel.hu/ honlapon található kalkulátorral pedig egyszerűen megnézheti a legjobb személyre szóló ajánlatokat.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek közös ismertetőjele az MNB által kibocsátott védjegy. Keresse az MFL logót a kiszámíthatóbb lakáshitelekért!