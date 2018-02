Mindenesetre, ahogy elolvastam a hírt, beugrott egy plakát. Egy plakát, még a 2014-es, egészen pontosan az önkormányzati választások előtti kampányidőszakból. Ekkor Juhász Péter az V. kerületben szállt versenybe a polgármesteri bársonyszékért. Plakátjainak többségén az a mondat díszelgett, hogy “otthonos belvárost - becsületesen”. Hogy ebbe a mondatba kinél mi fér bele, változó. Azonban általánosan elmondható, hogy az otthonos szóról asszociálunk a családra, biztonságra, szeretetre. A belvárosról eszünkbe juthat Budapest, a pezsgő élet, vagy éppen az elit mint társadalmi csoport. A becsületről pedig akár az erkölcs, morál vagy tisztesség, politikus esetében pedig a megbízhatóság.

Valószínűleg Juhász kampánystábjában is hasonló gondolatok ötlöttek fel. Így születhetett meg akkoriban az a plakát, ahol családjával közösen, boldogságban pózolnak. Ámítás? Ki tudja. A kampányban sok mindent szabad. Néha úgy érezhetjük, hogy bővíteni kell a mondást, miszerint szerelemben és háborúban mindent szabad. Manapság a kampányokban is megáll ez az állítás. Végül is ez is egyfajta harc. A plakát kapcsán kapásból felmerült bennem a gondolat, hogy egy családapa, miért kockáztatja azt, hogy céltáblává varázsolja saját családját. Tudjuk nagyon jól, hogy egy politikust és annak mindenfajta kampányfogását több irányból is szokták jogosan-jogtalanul támadni. Ennek tükrében kiplakátozni kisgyermekeivel az V. kerületet eléggé megkérdőjelezi azt, hogy milyen családapa is ő. Lehet, hogy emiatt romlott meg kapcsolata feleségével.

Nem tudni mi lett azzal a boldogsággal, de egy biztos: nem csak egyszerűen eltűnt. Végig hazugság volt, vagy a kampány alatt változott valami? Korábban megírtuk milyen állításokat tartalmaz az a bizonyos jegyzőkönyv a törpepárt bukott elnökéről, de aki nem olvasta volna: drogozástól, verésen át, fogvatartásig terjednek a vádak. Ha egy jószívű ember végig olvassa a leírtakat, letaglózva gondolkodhat el azon, hogy is történhet meg ilyen két “szerelmes” között. Igen, tudjuk vannak durva sztorik, vékony a határ szerelem és gyűlölet között, de ilyen esetben biztos voltak előjelek.

Másik érdekesség, hogy egy olyan "haladó" médium mint a 444 nem foglalkozott azzal, hogy egy magyar közéleti személyiség - aki inkább hajaz egy rosszabb fajta celebre - ekkora blamába keveredett. Pedig Juhász azt elismerte: hogy egy órás dulakodásra került sor, közte és 48 kilós volt élettársa között, amiben a nő megsérülhetett. Mellesleg a többi "haladó" médiumban is csak mentegetőző szemlékkel találkozhattunk. Bezzeg a 444 azt megírta, hogy interjút készített a Best Juhásszal és új párjával, illetve újszülött babájukkal. Gyanús, hogy az ukáz úgy szólt: "ne szóljunk bele a Juhász sztoriba".

Függetlenül attól, hogy a vádiratban szereplő állítások igazak-e vagy sem, a hivatalos kampányrajt előtt ezzel teljesen hiteltelenné vált Juhász Péter, családos politikus képe. Gondoljunk csak bele, ha már valakit ilyen keményen vádol felesége, ott kiegyensúlyozott családi életről már nem beszélhetünk. Ha igaz is, amivel Juhász mentegeti magát, sok mindent kellett tennie mindkettőjüknek ahhoz, hogy volt élettársával dulakodásig fajuljon a kapcsolata. Lehet ámítani, lehet mentegetőzni vagy éppen fenyegetőzni, de summa summarum, botrányos családi háttérrel politizálni nem nyerő ötlet.

Borítófotó: Juhász Péter pártelnök az Együtt kampánynyitó rendezvényén a Csepeli Munkásotthonban 2018. január 27-én. (MTI Fotó: Mohai Balázs)