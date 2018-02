Miközben Liberália mesevilágában Soros György egy kedves, Gepetto bácsi-szerű öregúr, akiből árad a jóindulat és a naivitás, zajlanak a valódi események is. Például kiderült, hogy “valóságföldjén” Soros György az Európai Központi Bank (EKB) egyik igazgatójával tárgyal, és az Európa Tanács emberi jogi biztosa, valamint az ENSZ is felemeli a hangját a Stop Soros törvénycsomag ellen. Ha ez se lenne elég, akkor vigyázat! Csuhaj Ildikót is idézni fogjuk.