Donald Trump amerikai elnök kedden megtartotta évértékelő beszédét a kongresszus két háza előtt. Hangsúlyozta, hogy a kormánynak szüksége van “minden szükséges felhatalmazásra”, hogy őrizetbe vehesse a terroristákat “bárhol is vadásszuk őket le.”

Trump felelevenítette, hogy “a múltban bolond fejjel szabadon engedtük veszélyes terroristák százait, csak azért, hogy aztán a harctereken ismét találkozzunk velük”. Utalt ezzel vissza több esetre is, amikor nem elegendő bizonyíték miatt helyeztek szabadlábra olyan terroristákat, akik később megkeserítették a Közel-Keleten harcoló katonák életét. Ezért tisztázta: “a terroristák nem egyszerűen bűnözők, hanem törvénytelen, ellenséges harcosok”, majd hozzátette, hogy ekként is kell őket kezelni, akkor is, ha tengerentúlon fogják el őket.

Ennek egyik előintézkedése, amelyet egyúttal Trump is megerősített beszédében, hogy utasították az amerikai védelmi minisztert az amerikai haderő fogolypolitikájának felülvizsgálatára, illetve a quantánamói börtöntábor további működtetésére.

Mi mással lehetne ezt megtenni, mint összefogással. “Ma este mindenkit arra szólitok, hogy tegyük félre nézeteltéréseinket a közös pontok megtalálása érdekében, s hogy megteremthessük azt az egységet, amelyet fel kell mutatnuk a minket szolgálatukra megválasztó embereknek” - mondta az elnök. Szükséges ez a bevándorlás reformjához és az amerikai infrastruktúra fejlesztését övező kompromisszumok megkötéséhez is. Különösen fontos az összefogás, hiszen az elmúlt év pártharcai megtépázták és mélyen megosztották a törvényhozás repbulikánus és demokrata tagjait.

Ösztönzésként Donald Trump hosszasan sorolta elnökségének első éve alatt elért eredményeit. Kitért az adócsökkentésekre, a munkaerőpiacot érintő intézkedésekre, a 2,4 millió új állásra és a bérek növekedésére. Ha már eredmények, gazdaságilag meg is látszik az országon. A részvénypiacok “egyik rekordot a másik után döntötték meg, 8 billió dollárral gyarapodva értékében”. Választási kampányában az autóipar kiemelt helyet foglalt el, meg is jegyezte, hogy mind a Chrysler, mind a Toyota és a Mazda az országban tervez gyárakat nyitni, vagy visszatelepíteni. Így, hogy jó úton halad ígéretei betartása felé, felszólította a Kongresszust, hogy fogadják azokat a törvényeket, amelyek legalább 1,5 billió dollárnyi forrást teremtenének infrastruktúra fejleszésekre.

Ismét szóba hozta azt a lehetőséget, hogy “az állampolgársághoz vezető utat” teremtsenek 1,8 millió olyan ember számára, akiket gyermekként illegálisan vittek be az USA-ba. Cserébe azt kéri, hogy támogassák egyik fő kampányigéretének megépítését, a déli határfalat. Sürgette továbbá a vízumlottó gyakorlatának felszámolását, valamint állást foglalt a családegyesítés címen zajló bevándorlás ellen. Kivételként említette viszont a házastársak és kisgyermekek esetét. Javaslatát úgy jellemezte, mint “amely révén senki sem kapja meg mindazt, amit akar, de országunk megkapja a számára létfontosságú reformokat”.

A populistának csúfolt Trump beszédét több demokrata párti is válaszbeszéddel próbálta bírálni, sikertelenül. Még a demokraták nagy üdvöskéje, Joe Kennedy massachusettsi képviselő sem tudott érdemben “beleszállni” Trump többnyire tapsvihart és üdvrivalgást kiváltó beszédébe.

Borítókép: MTI/EPA/Shawn Thew