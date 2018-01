A Voice of Europe című internetes hírportál Orbán Viktor magyar, és Beata Szydło volt lengyel miniszterelnököt választotta az óév politikusainak. Geert Wilders holland politikus a magyar miniszterelnököt nemrégiben egyenesen az év emberének nevezte hazafiságáért, illetve azért, mert erőt sugároz és víziója is van. A Voice of Europe választásának indoklása egybecseng Wilders-ével.