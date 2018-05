Budapesti Értéktőzsde megtartotta éves rendes közgyűlését, amelyen a tulajdonosok részéről elfogadásra került a 2017-es üzleti év beszámolója, valamint a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentése. A beszámoló szerint a BÉT 2017-es évre vonatkozó eredménye 465,9 millió forint volt, a társaság adózott eredménye pedig 176,3 millió forintot tett ki. Közgyűlési döntés alapján a társaság nem fizet osztalékot, a 2017-es évi nyereség az eredménytartalékba kerül áthelyezésre a piacfejlesztési stratégia folytatása érdekében.

A BÉT vezetősége ismertette továbbá a 2016–2020 időszakra vonatkozó, ötéves stratégia eddig megvalósult eredményeit és a 2018-as év legfontosabb projekteit.

Végh Richárd elnök-vezérigazgatója a közgyűlésen megtartott beszédében kimelte: a tőzsde ötéves stratégiájának fő célja, hogy a magyar tulajdonú vállalatok nagy számban jelenjenek meg a tőkepiacon, így a hazai megtakarítások nagyobb arányban részesedjenek a magyar vállalatok sikereiből. "Számos új szolgáltatást indítottunk annak érdekében, hogy a kis- és közepes vállalatok is meg tudjanak jelenni a tőzsdén, és sikeres szintlépést tudjanak megvalósítani" - tette hozzá. Egyébként a 2017-es évben is folytatódott a 2016-ban elindult pozitív trend: két hazai társaság vezette be részvényeit a BÉT-re, illetve hajtott végre részvénykibocsátást. Az év során összesen 19 zárt végű befektetési alap befektetési jegyeit vezették be a BÉT-re. A vállalati kötvények piacán a bevezetések volumene jelentősen, 55,8 százalékkal 154,4 milliárd forintra emelkedtek.

A fenti eredmények mellett a 2017-es év előrelépése volt az is, hogy a BÉT elindította oktatási leányvállalatát, a Budapest Institute of Bankinget (BIB), amely magas szakmai színvonalon kínál élményalapú oktatást a jövő pénzügyi szakembereinek.

A gazdasági szereplők számára fontos üzenet, hogy a kormány támogatja és kiemelten foglalkozik a hazai tőkepiac fejlesztésével a fenntartható gazdasági növekedés és innováció érdekében. Az állam számos formában tud hozzájárulni a tőzsde fejlesztéséhez, mely elengedhetetlen a hosszú távú sikerek eléréséhez.

