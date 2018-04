A korszakhatárként emlegetett 2008-as válság óta eltelt tíz évben rengeteg változáson ment át a hazai ingatlanpiac. A súlyos visszaesés után 5-6 év kellett ahhoz, hogy a piaci és gazdasági folyamatok rendeződjenek, és meginduljon a növekedés.

A jubileumi, 2018-as év lehet a visszarendeződés éve. Az emelkedő tranzakciószámok és a lakásárindexek mindegyike meghaladta, vagy megközelíti a tíz évvel ezelőtti értékeket, és a piaci folyamatok további élénkülést mutatnak - derül ki a Duna House elemzéséből.

Az első negyedéves több mint 37 ezer lakóingatlan tranzakció az elmúlt tíz év legerősebb évkezdetét jelenti. Ez a tendencia a hagyományosan erős második negyedévben várhatóan folytatódni fog. Az erős ingatlanforgalomhoz emelkedő tranzakciós árak párosultak. A Duna House országos lakásárindexe nominál és reál értéken is csúcsot döntött, utóbbi már 4 százalékkal haladta túl a válság előtti utolsó értéket.

A tranzakciós paramétereket vizsgálva is egyértelműen kimutatható az élénkülés. Az értékesített lakások négyzetméteráránál a legmagasabb 600 ezer forint feletti kategória növekedett Budapest mindkét oldalán a legdinamikusabban. A fővárosban és országosan is a 40-60 négyzetméter közötti lakások még a legnépszerűbbek, de Budapesten jelentősen emelkedett az egy kategóriával nagyobb, 60-80 négyzetméter lakások aránya. Utóbbi kategória Pest megyében már jelenleg is a legnépszerűbb.