Az RTL Klubbon megrendezett miniszterelnök-jelölti vitán is ez volt a záró kérdés, bár vitának is nehezen lehet nevezni azt a negyven perces gyermeteg beszélgetést, amit Szél Bernadett, Karácsony Gergely és Vona Gábor összehozott. Nem is ez most a lényeg, hanem a záró kérdés. Milyen legyen az új adórendszer? Minden párt szeret adócsökkentéseket ígérni, a mostani választásnál azonban célkeresztbe került a jelenleg működő egykulcsos adórendszer. Tényleg ennyire ördögtől való lenne? Magyarországon volt már többkulcsos és egykulcsos modell is, nézzük csak meg: hogy váltak be!