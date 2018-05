Az ellenzéki oldalnak nincsenek elvei, nincsen identitása, már csak a hatalom lebeg a szemük előtt - nyilatkozta a KarcFM -nek Deák Dániel. A Figyelő főmunkatársa kiemelte, Karácsony Gergelynek már a miniszterelnök-jelölése is kampányfogás volt. A Párbeszéd társelnöke valójában sosem akart beülni a parlamentbe, az MSZP kormányfő-jelölését is csak azért fogadta el, hogy ezzel magát népszerűsítse, a 2019-es önkormányzati választáson ugyanis budapesti főpolgármester-jelölt szeretne lenni - tette hozzá.

Karácsony Gergelynek már a miniszterelnök-jelölése is kampányfogás volt. Deák Dániel, politológus szerint a Párbeszéd társelnöke valójában sosem akart beülni a parlamentbe, az MSZP kormányfő-jelölését is csak azért fogadta el, hogy ezzel magát népszerűsítse. A 2019-es önkormányzati választáson ugyanis budapesti főpolgármester-jelölt szeretne lenni. A magyarázat szerint most is arra hivatkozva mondott le parlamenti mandátumáról Kocsis-Cake Olivio pártigazgató javára, hogy a zuglói polgármesteri munkára és a jövő őszi szavazásra koncentrálhasson.

Deák Dániel szerint a voksolásra ismét megvalósulhat az MSZP-Párbeszéd összefogás, a szocialistáknál ugyanis vezetési válság van. A baloldali pártban a politológus szerint “már nincs olyan politikus, aki olyan népszerűségnek örvend, hogy nekifuthatna egy ilyen megmérettetésnek”. Ha lenne is, akkor a különböző platformok a párton belül rögtön támadnák. Ez volt a helyzet Botka Lászlóval is, ezért döntöttek úgy, hogy más pártból szereznek miniszterelnök-jelöltet.

Identitás nélküli politizálás

Deák Dániel hozzátette: az, hogy az áprilisban a Parlamentbe jutott ellenzéki politikusok sorra adják vissza a mandátumukat, csak tovább tetézi a hitelességi válságukat, ezt pedig a saját szavazóik is érzékelik. A Figyelő főmunkatársa úgy fogalmazott: az ellenzéki oldalnak nincsenek elvei, nincsen identitása, már csak a hatalom lebeg a szemük előtt.

Deák Dániel úgy véli, nem véletlenül csökkent az április választás után ezeknek a pártoknak a támogatottsága. A balliberális oldal ugyanis azóta is válságban van, nem csak egymással vitatkoznak, hanem a pártokon belül is komoly harcok zajlanak. Ezek a pártok “lemondtak a választókról”, sőt: még a jövő tavaszi európai parlamenti választásra sem kezdték felépíteni a stratégiájukat.

Borítókép: Karácsony Gergely közös szavalásra szólította fel hallgatóságát, mellette az MSZP-s Kunhalmi Ágnes /Fotó: MTI-Koszticsák Szilárd