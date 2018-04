Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezető-helyettese adott interjút a European Security Journal című biztonságpolitikával foglalkozó lapnak. Ha már biztonságpolitika, ugyebár Gyöngyösi Márton volt az a jobbikos képviselő, aki még 2012-ben a parlamentben kezdeményezte, hogy biztonságpolitikai okokból listázni kéne a zsidókat. Ez a Gyöngyösi Márton most olyan interjút adott, aminek címe a következő lett: “Segítenünk kell a menekülteket, harcolnunk kell a populizmus ellen, és együtt kell dolgoznunk az EU-val”. A címe alapján ezt az interjút Karácsony Gergely is adhatta volna.

De térjünk rá arra a bizonyos válaszra, amiből teljesen egyértelmű, hogy a Jobbik nem csak a régi dolgait nem gondolta komolyan, de a mostaniakat se nagyon. Mikor Gyöngyösit arról kérdezik, elfogadnák-e a magyar nemzet függetlenségét súlyosan csorbító “kvótának” csúfolt, az Európai Unió központjából irányított kényszerbetelepítést, a Jobbik képviselője azt volt képes válaszolni, hogy természetesen. Az is egy érdekes kérdés, hogy a zsidók listázásától hogyan juthat el egy párt idáig.

Ami még fontosabb: a Jobbik éveken keresztül arról akarta meggyőzni a magyar választókat, hogy ők a legnagyobb hazafiak az egész országban, sőt, aki nem jobbikos, az nem is lehet hazafi. Erre már egy jó ideje a bérunióval kampányolnak, amiről annyit kell tudni, hogy még az európai szocialisták is csak félmosollyal legyintenek rá, mint nevetséges utópiára. Arra viszont tökéletes lenne, hogy csökkentsék vele Magyarország függetlenségét, hiszen kormányunk kezéből kicsavarnák a független bérpolitikát, és uniós szintre helyeznék át azt.

A nagy “hazafiakról” tehát már eddig is sejteni lehetett, hogy semmit nem jelent számukra a nemzet, most viszont ezt minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk róluk. Miközben a magyar kormány azért küzd, hogy ne Brüsszelben mondják meg nekünk, kit tartsunk számon menekültként, és kit fogadjunk be a saját hazánkba, Gyöngyösi Márton elszólja magát: ők bizony átengednék ezt a jogot Brüsszelnek. A jobbikosokat az sem érdekli, hogy onnantól kezdve az EU szervei annyi bevándorlót sóznak ránk, amennyit csak akarnak.

Ezzel párhuzamban pedig ellepték a Facebookot a cinikus jobbikos bérkommentelők, akik mindenhol azt “sérelmezik”, hogy a magyar állam a saját jogán, a saját megállapítása alapján fogadott be valódi menekülteket. Aki eddig azt hitte, hogy a Jobbik megvédi őt bárkitől vagy bármitől, sürgősen gondolja át újra, hogy mi a választás tétje, mert amikor majd a Vona-Karácsony-Gyurcsány-koalíció fogja végrehajtani a kényszerbetelepítést, késő lesz.