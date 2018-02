Először is: emelkedőben van az amerikai infláció. Ez jó hír abból a szempontból, hogy a gazdasági növekedés meglátszik a bérek emelkedésében is. A béremelések által hozott többletjövedelem keresletet gerjeszt a gazdaságban, ami az árak emelkedéséhez vezet. Az infláció így közelebb kerül a központi bank 2 százalékban megjelölt céljához. A helyzet azonban mégsem rózsás. A Dow Jones Industrial Average, a New York-i tőzsde egyik irányadó indexe a múlt hét végén 666 ponttal zuhant, ekkora esésre 2016 júniusa óta nem volt példa. A befektetők arra számítanak, hogy a Fed a vártnál agresszívebben emel kamatot. Ez megnehezíti Powell dolgát.

A Fed az elmúlt időszakban óvatosan vonta vissza monetáris élénkítését a piacról és fokozatos kamatemelési ciklusba kezdett. Powellnek fel kell készítenie arra a befektetőket, hogy a jegybank által a gazdaságnak nyújtott támogatást a korábban vártnál gyorsabban vonja vissza.

Az amerikai munkanélküliségi ráta 4,1 százalékon áll, elemzők szerint ez alacsonyabb lehet, mint ami hosszú távon is fenntartható. Januárban 200 ezer új munkahely keletkezett az Egyesült Államokban, ami több a vártnál. Az átlagos órabér szintén a várakozásoknál jobban, 2,9 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest. Mindez arra utal, hogy a gazdaság a korábban becsültnél jobban pörög, ami azt jelenti, hogy a hosszabb távú inflációs várakozások emelkednek. Márpedig a Fednek tennie kell ez ellen.

Ez persze korántsem jelenti azt, hogy Amerikában kolbászból lenne a kerítés. A 2008-as pénzügyi válság utáni kilábalás kínkeservesen lassú volt, nem követte a korábbi gazdasági ciklusokban megszokott patternt. A Fed történelmi léptékű monetáris lazítása ellenére a maginfláció jócskán a cél alatt maradt. Aztán végre beindult az álláshelyek és a bérek emelkedése. Ettől még a Fednek nem kell hamarjában szigorú monetáris politikát követnie, de a monetáris szigorítás eddigi menetét minden bizonnyal felül kell vizsgálni.

A befektetők az elmúlt hetekben úgy kalkuláltak, hogy a központi bank a jövő hónapban 1,25-1,5 százalékról 1,5-1,75 százalékra emeli irányadó kamatsávját. A várakozások szerint az idei év hátralévő részében még két hasonlóan óvatos szigorítás következhet. A januári bér- és munkaerőpiaci adatok azonban egyre több elemzőt győznek meg arról, hogy az idén három helyett négy kamatemelést várjanak. A piacon ez úgy csapódott le, hogy az adatok bejelentésekor a hosszú lejáratú állampapírok hozamai emelkedtek, a részvényárfolyamok pedig esésnek indultak.

A Fed számára a nagy kockázat abban van, hogy vagy túl laza, vagy túl szigorú monetáris politikát követ. A jegybank ha elkezdi leépíteni a mérlegében felhalmozódott, gazdaságélénkítési céllal vásárolt kötvényeket, monetáris politikája automatikusan lazul. Ugyanakkor az eszközárak - így például a részvények árfolyama -, zavaróan magas, hiszen a központi bank irdtalan pénzt öntött a piacokra a gazdaság élénkítése céljával. A magas eszközárak az optimizmust jelképezik, ugyanakkor kockázatot is jelentenek. Fennáll a veszély, hogy a Fed túlfűti a gazdaságot. Powell első nagy feladata az lesz, hogy meggyőzze a befektetőket arról, hogy ha szükséges, a Fed cselekszik e veszély elhárítása érdekében. Második nagy feladata pedig az, hogy cselekedjen is, ha kell, ráadásul úgy, hogy ezzel ne idézzen elő pánikot.

Borítófotó: Jerome Powell, a Federal Reserve System (Fed) új elnöke (j), miután letette a hivatali esküt Randal Quarles, a Fedet irányító kormányzótanács, a Federal Reserve Board felügyeletért felelős alelnöke (b) előtt Washingtonban 2018. február 5-én. (MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)