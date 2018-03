„Nem tagadom, néhány Unicumot meg kellett innom ma, hogy elviseljem a helyzetet, nem szeretem, hogy így alakult, de ez van” - mondta még 2014-ben Karácsony Gergely az akkori ellenzéki összefogásról, konkrétabban arról, hogy Gyurcsány Ferenc és Fodor Gábor is szerepelt az összellenzéki pártlistán.

Most volt LMP-s párttársa, Vágó Gábor dobta fel a kampány hangulatát egy hasonlóan szórakoztató nyilatkozattal. A néha civil, néha meg LMP-s politikus gúnyáját hordó Vágó mit szépítsük, “lerészegezte” Gyurcsányt. “Ha én mondjuk részeg vagyok, és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy ő(ke)t is megkínálom viszkivel” - vitte be az ütést Vágó Gyurcsánynak és Molnár Csaba DK elnöknek.

A kijelentésére még azzal is ráerősített, hogy „mind fizikailag, mind a szó átvitt értelmében komolyan kell venni.”

Mondjuk, nem kételkedünk abban, hogy Vágó is szívesen lehúzott volna néhány runddal a tárgyalóasztalnál, vagy ha esetleg más bódítószert kínálnak neki, azt sem biztos, hogy visszautasította volna. De félre a tréfát, hiszen most készülhet a pereskedésre, mert Gyurcsány (és Molnár) eléggé zokon vette kijelentéseit, és becsületsértőnek, aljasnak, hazugnak nevezték a kijelentéseit.

Szóval az ellenzéki egymásra találás a bíróságon folytatódik. Ez lenne tehát az igazi, Szél Bernadett-i sorsközösség.

Józanul mennyire lehet ezt az egész csapatot komolyan venni?

Borítókép: MTI/Illyés Tibor