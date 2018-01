Az Amerikai Egyesült Államokban sajnos ez a helyzet. A Truth in Accounting (TIA) készítette el éves felmérését, melyben azt vizsgálta, hogy a 75 legnépesebb amerikai város milyen mértékben adósodott el. Erről a írt a pjmedia.com .

Azt régóta tudjuk, hogy az amerikai álom elengedhetetlen feltétele a hitel. Többek közt ez is az oka annak, hogy az amerikai lakosság nagyérsze tartozásokkal küzd. Azonban, nem csak a lakosok, hanem a legtöbb város is harcol adósságaival. Így lehet az, hogy a 75 vizsgált városból, csupán 11 tudta teljesíteni költségvetési célkitűzéseit. Összeadva 335,4 millió dollárra rúg a befizetetlen kötelezettségek összege. Bizonyára önben is felmerül a kérdés: hogyan egyeztethető össze a lakosság és a városok eladósodása? A következőképpen.

A módszertan úgy épül fel, hogy megvizsgálják mekkora egy adott városban egy főre lebontva az adófizetői többlet vagy tartozás. Előbbit úgy kapják meg, hogy az önkormányzat minden kiadásának kifizetése után megmaradt "profitját" elosztják az adófizetők számával. Az utóbbi érték ugyanezzel a módszerrel jön ki, csak ott az eredmény negatív lesz, mivel nem keletkezett az önkormányzatnak költségvetési többlete.

Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy van egy városka 1 millió adófizető polgárral. Az önkormányzatnak az évben lett összesen 10 millió dollár kiadása, míg 11 millió dollár bevétele. Tehát szert tett 1 millió dollárnyi pluszra. Így ezt az összeget elosztják az adófizetők számával, ami esetünkben 1 millió osztva 1 millióval. Megkapjuk tehát, hogy adófizetőnként 1 dollárnyi "haszon" keletkezett. Viszont tegyük fel, hogy a következő évben 11 millió dollár helyett csupán 9 millió dollár bevétele keletkezik az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy mínusz 1 milliót osztunk az adófizetők létszámával. Vagyis adófizetőként -1 dollár az ererdmény, magyarán szólva ennyivel rövidültek meg az adófizetők. Így máris jobban el tudjuk képzelni, hogy miről is szól az egész kutatás.

Ez alapján 5 kategóriát hoztak létre. Az A és B kategória azon városokra vonatkozik, amelyeknek többletük keletkezett. A C-re tekinthetünk úgy is, mint ami az "épphogy átcsúszott" városokat foglalja magában. Itt majdnem elérték, hogy egyenlőek legyenek a bevételek és kiadások. A D és F jelölést pedig azok a városok kapták meg, amelyek nagy deficitet halmoztak fel, messze elmaradtak a költségvetési célkitűzéseiktől. Íme a lebontás:

A: adófizetői többlet nagyobb mint 10.000 dollár (0 város)

B: adófizetői többlet 100 és 10.000 dollár között (11 város)

C: adófizetői tartozás 0 és 4.990 dollár között (23 város)

D: adófizetői tartozás 5000 és 20.000 dollár között (34 város)

F: adófizetői tartozás nagyobb mint 20.000 dollár (7 város)

Így az öt legjobban álló város: Irvine, Stockton, Lincoln, Charlotte és Aurora. Míg az öt legjobban eladósodott város: Dallas, San Fransisco, Philadelphia, Chicago és New York City.

Meglepő adat, hogy a legsikeresebb város, Irvine adófizetői, 5.200 dollárnyi "plusszal" rendelkezik. Ezzel szemben a városban, amelyik sohasem alszik, kétségbe ejtő a helyzet. New York adófizető lakosaira lebontva 62.500 dollárnyi hátralékot lehet felfedezni, így igencsak kérdéses, a polgármester hogyan is végzi a munkáját.

A kutatás F-kategóriába sorolta Portlandet is. A város adósságkezelője, Eric Johansen érvelése szerint nem pontos ez a mutató, mivel nem vették számításba a portlandi adófizetők által létrehozott közös pénzalapot. Hozátette, hogy a Moody's hitelminősítő is AAA kategóriába sorolja a várost kötvényei miatt,

Hogyan lehet, hogy a hitelminősítő cégek átlalában jó értékeléseket közölnek a vizsgált városokról, beleértve a legaladósodottabbbakat is? A TIA összegyűjtött 7 módot arra, hogy miért is lehetséges a felminősítése ezen városoknak.

1, A hitelminősítések kötvény-központúak, tehát nem az átlag embereket veszik alapul, hanem a kötvények birtokosait.

2, Mind az állami, mind az önkormányzati kötvényeket szuverén egyének állítják ki.

3, A kötvények tökéletesek arra, hogy rövid távú “előnyöket” vásároljanak, hosszú távú “következményekkel”, melyek az adott politikust már valószínűleg nem fogják érinteni.

4, A hitelminősítők követhetik, de nem alkíthatjak a valós pénzügyi mozgásokat.

5, A TIA saját adófizetői teher indexéhez képest a hitelminősítők le vannak maradva.

6, A hitelminősítőket a kormány, illetve az önkormányzatok fizetik.

7, Maguk a hitelminősítési skálák tükrözhetik az infláció, illetve az elfogultság mértékét.

Maga a TIA egy olyan think tank, amelynek célja, hogy átláthatóbbá tegye a köz- és önkormányzati finanszírozásokat, költségvetéseket. A vizsgálat kiderítette, miként lehetséges, hogy nem okozott problémát ez a hatalmas tartozás. A megválasztott vezetők ugyanis, amikor kiszámolták költségvetésüket, nem számolták bele a tényleges önkormányzati kiadásokat, így gyakorlatilag a jövőbeli adófizetőkre hárították azok megtérítését.