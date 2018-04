Az építőipar az egyik legfontosabb nemzetgazdasági ágazatunk, amely tavaly a GDP mintegy 4 százalékát adta, valamint a 4,2 százalékos növekedésnek több mint 20 százaléka közvetlenül köthető az építőipar jelentős bővüléséhez. Továbbá az ágazatban, az országos tendenciához hasonlóan, emelkedik a foglalkoztatottak száma is, így míg 2016-ban 278 ezren dolgoztak ebben a szektorban, 2017-ben ez a létszám már elérte a 320 ezret.

A kormány az ágazatban működő vállalkozások technológiai felkészültségének és hatékonyságának javulását várja az elindított építőipari támogatási programtól. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az építőipari támogatói okiratok átadása kapcsán elmondta: az első kilenc vállalkozásnak átadták az összesen 1,9 milliárd forint támogatásról szóló okiratokat.

“Azt is elő kívánjuk segíteni, hogy az építőipari vállalatok mérete jobban illeszkedjen a magas szintű szakmai elvárásokhoz” - tette hozzá Varga Mihály. A miniszter szerint az építőipar továbbra is lendületes növekedési pályát követhet, ezt támogatják a versenyszféra bővülő beruházásai, valamint kiemelt hangsúllyal az emberek, a családok lakásépítései és felújításai is.

Borítófotó: MTI/Balogh Zoltán