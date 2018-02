A Blogstar hívta fel a figyelmet egy videóra, ami, a hódmezővásárhelyi időközi önkormányzati választásoson induló Márki-Zay Péter fórumán készült. Márki-Zay még azzal robbant be a közéletbe hónapokkal ezelőtt, hogy ő volt az első “közös ellenzéki jelölt”. Igazából Márki-Zay függetlenként indul, és hivatalosan egyik ellenzéki párt sem támogatja, viszont nem indítanak ellene saját jelöltet. Erről a se nem hús, se nem hal összefogásról egyébként már kifejtettük, miért is lenne működésképtelen az áprilisi választásokon.

Annál inkább zenghetne a sajtó Márki-Zay mondataitól, amelyek azon a bizonyos lakossági fórumon hangoztak el. A független jelölt a videó harmadik harmadában a következőket mondja: “Nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán és helyezésén kívül…”.

Manapság nagy divatja van annak, hogy különböző közszereplők, úgy beszélnek akasztásokról, hogy előtte leszögezik, “ők nem is akarják azt sugallni, hogy ez lenne a megoldás”. Aztán persze mégiscsak ez történik. Márki-Zay esetében ez még a napnál is világosabb. Két okból is:

Márki-Zay - mielőtt az ominózus mondat elhagyta volna a száját - több néppel is példálózott, akik szerinte nem olyan “birka türelműek” mint a magyarok. Köztük voltak a baszkok is. Nos, arról nem tudunk, hogy a baszkok spanyol royalistákat akasztgattak volna, de azért nem bántak velük kesztyűs kézzel. Például nem egyet felrobbantottak. Kiváló példa volt!

Aztán, hogy még egyértelműbb legyen, a “független jelölt” a következő gondolatát osztotta meg hallgatóságával: “egy olyan rendszert, amelyet nem lehet demokratikusan leváltani, azt nem szokták demokratikusan leváltani”.

Ismét csak kiváló példabeszédet hallottunk Márki-Zaytól. Így kell nem mondani valamit, amit az ember mond. Egyelőre örülhetünk, hogy a hódmezővásárhelyi ellenzék üdvöskéje azért mégiscsak választásokon indul. De akkor, hogy is van ez? Le lehet váltani a rendszert demokratikusan vagy nem? Nincs más magyarázat: Márki-Zaynak elgurulhatott a gyógyszere.

Borítókép: Márki-Zay Péter