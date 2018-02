Villámgyorsan söpört végig a médián, hogy Vona Gábor miként hitelteleníti magát. Nemrég kiderült, hogy Allahot dicsőítette, de korábban is volt már arra példa, hogy változtatott véleményén.

Repüljünk vissza az időben picit. Fülledt nyári napok, elviselhetetlen hőség és ingerült migránstömegek. Így festett a látkép Röszkénél, 2015 augusztusában. Ekkor nyilatkozott a helyszínen Vona Gábor arról, hogy miért is rossz ötlet a kerítés, és miért is bukás a Fidesz bevándorláspolitikája. Sőt, kiemelte, hogy a Jobbik már a kezdetektől jelezte, hogy a kerítés nem megfelelő a határvédelemre.

Aztán, ahogy az őszi ülésszak alatt csillapodtak a kedélyek, bevált a kerítés, hirtelen más lett a Jobbik elnökének véleménye is. Már elismerte a határzárat, annak érdemeit, sőt minden határra követelte telepítését! Mi is állhat egy ilyen pálfordulás mögött? Mi más mint a közvélemény alakulása. Láthatjuk, gyorsan igazodott a politikai napirendhez, pontosabban annak változásához. Ha viszont a választásztópolgárokat szeretnénk megnyerni, akkor nem követni kell a politikai napirendet, hanem uralni.

Tett is erre törekvést a párt, szépen elindult a néppártosodás útján. Mára már tudjuk, hogy ez aranyos, de sikertelen próbálkozás volt. Sikeresen hazudtolták meg magukat több ízben is, például a bérunióval. Nehezen, de próbálták és próbálják elhallgattatni a párt szélsőségesebb, antiszemitább vonalát, gondolhatunk itt az egri pártszervezet esetére vagy a zsidóellenes rádiós felvételekre. Mindenesetre: a napirendre még mindig csak ügyes-bajos nyilatkozataikkal tudtak felkerülni. Persze tudjuk, negatív reklám is reklám...

Ez a képlékeny folyamat figyelhető meg az iszlámmal kapcsolatos kijielentésein is. Több videó is napvilágot látott, amelyen saját pártját, néhol hazáját, de főként önmagát hazudtolja meg Vona Gábor. Mára már nem menő ezt tenni, rájöttek, hogy migránskérdésben politizálni veszett ügy. Szóval a Jobbik vezetője inkább fogja magát és elmegy bájologni a Spinoza-házba a budapesti ballibekknek, remélve pár szavazatot. Azonban megint csak elfelejti a választókat, akik nem szeretik, ha valaki megbízhatatlan és kiszámíthatatlan, más szóval, olyan mint egy szélkakas. Ez a tendencia már meg is látszik a közvélemény-kutatásokon: mára több mint a teljes magyar lakosság fele elutasítja Vonát, népszerűsége Gyurcsány Ferencével vetekszik.

Röviden, tömören, köpönyegforgatásból ötös. Politizálásból, ülj le, egyes!

Borítófotó: A Martonfához közeli perekedi lőtéren ideiglenes befogadóállomást terveztek az illegális bevándorlók elhelyezésére. A pártelnök bejelentette: a Jobbik véleménynyilvánító szavazás eredményétől tenné függővé a befogadóállomások létesítését. Martonfa, 2015. augusztus 13. (MTI Fotó: Lendvai Péter)