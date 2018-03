Az egy hónapja bekövetkezett világgazdasági tőkepiaci korrekció óta magukhoz tértek ugyan a tőzsdék, ám kilengések megfigyelhetőek - derül ki a K&H Bank friss elemzéséből.

A gazdasági növekedés stabil, a részvénypiaci korrekció is mérséklődött, a jegybanki szigorítások miatt azonban a befektetőknek mégis hozzá kell szokniuk az elmúlt évekhez képest nagyobb árfolyamkilengésekhez, ami a befektetések szempontjából is új megközelítést, rugalmas stratégiát követel. A K&H Bank elemzése alapján az egyik legfontosabb tőzsdei index, az S&P 500 várt ingadozását mutató - „félelemindexként” is ismert – VIX mutató kiugróan magas értéke egyértelmű jele annak, hogy a befektetők igencsak érzékennyé váltak az elmúlt hetek árfolyam-ingadozásai hatására.

Más szakértők is hangsúlyozzák, hogy a kilengés nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy 2016 eleje óta nem volt hasonló mértékű tőzsdei korrekció, amikor is a kínai lassulástól való félelem söpört végig a piacokon.

„Ha egyszerűen meg akarjuk fogalmazni, mi várható a folytatásban: hektikusság. A világgazdaság impozáns növekedése és az alacsony kamatkörnyezet alapvetően továbbra is kedvez a részvény eszközöknek. A

gazdasági adatokra, és ennek nyomán a jegybanki szigorítással kapcsolatos várakozások változására azonban érzékenyebben reagálhatnak a piacok, így kisebb-nagyobb korrekciókra is számítani kell” - fejtette ki Kovács Mátyás, a K&H Alapkezelő vezető portfólió-menedzsere.