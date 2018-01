A 2017 szeptember-novemberi időintervallumban az egy évvel korábbihoz képest 0,7 százalékkal, 3,8 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta Magyarországon. Ezt a miniszter úgy értékelte: "korábban ilyen nem volt, hogy aki Magyarországon képes és szeretne dolgozni, annak van lehetősége a munka világába visszakapcsolódni". Hozzátette, hogy "az adat európai összevetésben is rendkívül jó, az uniós tagországok között Magyarország élen jár a foglalkoztatásban". Ez az átlag az EU-28-aknál 2017 októberében 7,4 %, míg az Eurózóna esetében 8,8% volt. Így a 3,8 százalékos eredménnyel, az élbolyban van Magyarország az EU-s tagországok között.

Ha a konkrét számokat nézzük, akkor a tavaly szeptember-novemberi három hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 450 ezer fő volt.

Ahogy Varga Mihály is rámutatott, a foglalkoztatás dinamikus növekedésével a 2010-es kormányváltás óta mintegy 750 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Így a foglalkoztatási ráta 68% fölé emelkedett. A nemzetgazdasági miniszter szerint, ez azt is jelenti, hogy van még tartalék a munkaerőpiacon. Hozzátette: "a közfoglalkoztatásban dolgozók száma az elmúlt hónapokban csökkent, elősegítette ezeknek az embereknek az elsődleges munkaerőpiaci visszatérését". Varga Mihály azt is jelezte: "egyre kisebb arányú lesz a közfoglalkoztatás a következő időszakban".

Borítófotó: NM