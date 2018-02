Igaz, hogy drágább az elektromos autók vételára a hagyományos társaiknál, cserébe viszont jóval alacsonyabb a fenntartási költségük. Így például az üzemanyag jelentősen olcsóbb, nem kell költeni az olajcserére, és nincsen az elektromos autóban sebességváltó, generátor, önindító, kettős tömegű lendkerék és további olyan alkatrész, melyeknek meghibásodása komoly költségeket eredményez a hagyományos autók tulajdonosainak. Ezáltal egy elektromos autó éves szervize tulajdonképpen a futómű és a fékrendszer állapotának vizsgálatából áll, tehát lényegesen olcsóbb.

A kormány ráadásul több ösztönzővel is igyekszik elterjeszteni az elektromos autózást Magyarországon. A Jedlik Ányos cselekvési terv azt mondja ki, hogy 2030-ra az állami tulajdonú járműflotta 30 százalékának elektromos meghajtásúnak kell lennie. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit igazgatója ennek érdekében arról a vállalásukról beszélt, miszerint évente 100 elektromos autót szereznek be és helyeznek ki a kormányzati háttérintézményeknek. Az igazgató szerint 10-15 év múlva az elektromos autózás már a társadalom sokkal szélesebb köreiben is általános lehet, melynek előmozdítása érdekében az e-Mobi a lebonyolítója az NGM elektromos autó vásárlást támogató, 1,5 milliós pályázatának is.

A kormány mellett több nagyvállalat is népszerűsíti az elektromos autózást. Ennek egyik úttörője Magyarországon a Mol-csoport, mely a napokban indította el a fővárosban a MOL Bubi mintájára kialakított közösségi autómegosztó szolgáltatását, a MOL Limot. A program keretében 200 darab benzines Volkswagen up! és 100 darab elektromos Volkswagen e-up! modellt vehetnek igénybe az érdeklődők, emellett a cég elektromos töltőhálózat kiépítését is elkezdte a régióban.

